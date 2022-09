Picture Perfect: ISS naar de maan

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: het internationale ruimtestation boven een zee van rust.

Toegegeven, deze titel is wat misleidend, want het ISS vliegt niet náár de maan – en is ook niet naar de máán. Maar het internationale ruimtestation vloog boven de natuurlijke satelliet. Boven de plek waar Neil Armstrong en Buzz Aldrin afdaalden in de Eagle, om precies te zijn.

Lees ook:

Zee der rust

Die donkere vlek waar het ISS voorbij scheert, is namelijk de Mare Tranquillitatis (‘zee der rust’). Tijdens de Apollo 8-missie moesten Frank Borman, Jim Lovell en William Anders potentiële landingsplekken voor latere maanmissies in kaart brengen. Hiertoe behoorde onder andere Mare Tranquillitatis, dat later dankzij Apollo 11 de beroemdste maanplek zou worden.

Deze plaat is genomen door Andrew McCarthy die deelnam aan KIJKs favoriete fotowedstrijd: de Astronomy Photographer of the Year dat door het Royal Museum Greenwich wordt georganiseerd. McCarthy was niet de winnaar, maar viel wel in de prijzen in de categorie People and Space. “Het moment duurde slechts enkele milliseconden”, zegt hij over de foto. “Dankzij zeer hoge beeldsnelheden en snelle sluitertijden op 2.800 mm kreeg ik het voor elkaar om het station en de maan zo scherp vast te leggen.”

Bron: Royal Museum Greenwich

Beeld: Andrew McCarthy/Astronomy Photographer of the Year