Picture Perfect: 2,5 miljard Marspixels

Om je werkweek goed te starten, elke maandag een tof wetenschappelijk of technisch beeld op onze site. Deze keer: Perserverance nam de scherpste foto ooit.

Wellicht dat je hart niet sneller gaat kloppen bij het zien van de Picture Perfect van deze week. En dat nemen we je ook niet kwalijk, de plaat oogt wat grauw. Maar wat nou als we je vertellen dat de foto op Mars is genomen – door NASA’s oogappeltje Perseverance – én uit maar liefst 2,5 miljard pixels bestaat?

Lees ook:

We zien hier het meest gedetailleerde beeld ooit van het Marsoppervlak. De panorama bestaat uit 1118 losse plaatjes die de Marsrover met zijn Mastcam-Z maakte. Hij werd genomen in een oude delta in de Jezero-krater, waar Perseverance op zoek is naar tekenen van leven. Wetenschappers denken dat de delta is ontstaan door een rivier die ongeveer 3,5 miljard jaar geleden in het Jezero-meer stroomde, en modder en zand afzette op de kraterbodem. Nu is het aan Perseverance om in deze sedimenten te boren om de chemie en mineralogie te analyseren.

Perseverance nam de meest gedetailleerde panorama ooit van Mars. © NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Bronnen: NASA, New Atlas

Beeld: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS