Video: SpaceX-uitrusting klaargestoomd voor ruimtewandeling

De nieuwe ruimtepakken zijn speciaal ontworpen voor missies buiten het ruimteschip. Komende zomer zullen astronauten van SpaceX de uitrusting dragen tijdens een ruimtewandeling.

Elon Musks bedrijf SpaceX onthult hoe de nieuwste ruimtepakken eruitzien die Amerikaanse ruimtevaarders tijdens de allereerste commerciële ruimtewandeling, Polaris Dawn, zullen dragen. Halverwege dit jaar lanceert de Falcon 9-raket met vier astronauten, die in deze nieuwe verschijning vijf dagen lang in een baan om de aarde blijven.

De huidige uitrusting

De huidige uitrusting is ontworpen voor astronauten die tijdens hun missie in de capsule blijven, zogenoemde intra-vehicular activities (IVA). In de capsule is er een druk aanwezig, maar in het geval dat deze wegvalt, bijvoorbeeld bij het openen van een luik, dan is het noodzaak dat de druk binnenin het pak wordt behouden.

Ter bescherming beschikt het IVA-ruimtepak dan over een noodhulpmechanisme: de klep van de helm sluit direct en het hele kostuum blaast zich op tot een grote ballon. Een goed systeem, maar daarbij verliest de ruimtevaarder zijn volledige mobiliteit.

Voor een ruimtewandeling is dat niet erg functioneel, en daarom is de nieuwe uitrusting speciaal ontworpen voor missies die zich buiten de capsule begeven – extra-vehicular activities (EVA).

Missies buiten het ruimteschip

Het nieuwe EVA-ruimtepak is ten eerste gemaakt van een sterker, vlamwerend materiaal, en is daarmee stukken minder kwetsbaar voor scheuren en slijtage door bijvoorbeeld micrometeorieten. Een bijkomend voordeel is dat de lichaamstemperatuur nu ook goed op peil blijft.

Ondanks dat de druk binnenin het pak hoog blijft, kunnen de ruimtevaarders nog goed bewegen dankzij een soepele stof rondom de schouders, nek, polsen en vingers.

Ook de helm heeft een metamorfose ondergaan: deze is ge-3D-print en heeft een nieuwe coating van koper en tin, die de schittering van de zon verzachten, iets wat het oude ruimtepak niet voldoende kon. Daarnaast beschikt het vizier over een schermpje met de tijd van de missie en gegevens over interne temperatuur, vochtigheid en de druk van het pak.

Aanschouw de nieuwste SpaceX-ruimtepakken:



Polaris Dawnmissie

Over een paar maanden lanceert de Falcon 9-raket vanuit Florida, en dat zal de eerste van drie geplande ruimtemissies binnen het Polaris Dawn-programma zijn.

Tijdens de vlucht zullen twee van de vier astronauten een ruimtewandeling maken: Jared Isaacman, een ervaren particuliere astronaut, en Scot Poteet, gepensioneerd piloot bij de Amerikaanse luchtmacht.

Zij zullen twee uur lang op 700 kilometer hoogte de ruimte betreden, de allerhoogste ruimtewandeling tot nu toe. Het doel: inzicht krijgen in de effecten van ruimtevaart en ruimtestraling op de menselijke gezondheid.

Verloopt de ruimtewandeling goed, dan zal het EVA-pak voortaan bij alle ‘buitenmissies’ van SpaceX worden gebruikt. En mocht het Musk ooit lukken om een basis op de maan en een stad op Mars te bouwen, dan zullen er miljoenen van deze pakken nodig zijn. Maar ook daar is aan gedacht, want SpaceX belooft de pakken in verschillende lichaamsmaten te maken en de productie enorm op te kunnen schalen.

