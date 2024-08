Polaris Dawn: toeristenvlucht met SpaceX-raket uitgesteld door heliumlek

Woensdagochtend is het eerstvolgende lanceermoment. Beeld: Joe Raedle/Getty Images.

De lancering van een SpaceX-raket voor de commerciële Polaris Dawn-missie is vanwege een heliumlek met een dag uitgesteld.

Dinsdagochtend om 09.38 uur Nederlandse tijd zou een SpaceX-raket vier burgers naar de ruimte brengen. Maar door een heliumlek is dat nu met minstens een dag uitgesteld, meldt SpaceX op X.

Het heliumlek bevindt zich in een onderdeel dat is ontworpen om tijdens de lancering van de raket los te komen. Volgens het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf verkeren zowel de Falcon 9-draagraket als het Crew Dragon-ruimteschip in goede staat. SpaceX verwacht morgenochtend alsnog te lanceren.

Eerste commerciële ruimtewandeling

Hoewel de raket lanceert vanaf NASA’s lanceerbasis Kennedy Space Center in Florida, gaan er geen NASA-astronauten mee. Aan boord zijn vier burgers, onder wie zakenman Jared Isaacman, die de missie – genaamd Polaris Dawn, betaalt. In 2021 maakt hij ook al een commerciële ruimtevlucht, dat was de eerste toeristenvlucht van SpaceX.

De missie duurt vijf dagen en bereikt een maximale hoogte van 1400 kilometer, sinds de Apollo-missies naar de maan is niemand meer zo hoog geweest. Op dag drie staat er een ruimtewandeling (extra-vehicular activity) op de planning. Dat zal dan de eerste commerciële ruimtewandeling zijn, een riskante activiteit die tot nu toe alleen door astronauten is uitgevoerd.

Eerste van drie

De bemanning van de Polaris Dawn-missie. Van links naar rechts: Anna Menon (medewerker SpaceX), Scott Poteet (gepensioneerde gevechtspiloot), Jared Isaacman (zakenman die de missie betaalt) en Sarah Gillis (medewerker SpaceX). Beeld: Jonathan Newton/The Washington.

Naast Isaacman gaan er ook twee SpaceX-medewerkers en een gepensioneerde militaire gevechtspiloot mee. Het viertal heeft ruim twee jaar getraind voor Polaris Dawn. Tijdens de missie testen ze onder andere de nieuwe ruimtepakken van SpaceX, testen ze lasercommunicatie met Starlink-satellieten van SpaceX en voeren ze 36 wetenschappelijke experimenten uit.

Polaris Dawn is slechts de eerste van drie ruimtemissies die Isaacman heeft gekocht. Wanneer de volgende twee plaatsvinden is nog niet bekend.

Bron: SpaceX