Groot brokstuk van SpaceX-raket stort neer op Canadese boerderij

Een groot stuk ruimtepuin van een SpaceX-raket is waarschijnlijk neergestort op een Canadese boerderij. Niemand raakte gewond.

De Canadese boer Barry Sawchuk reed een rondje langs zijn velden, toen hij een vreemd object aantrof. Eest dacht hij dat het gewoon afval was, maar de verkoolde composietvezels deden hem vermoeden dat het ruimtepuin was. “Maar ik had geen idee. Ik bouw geen ruimteschepen voor de kost. Ik ben boer”, zei hij tegen de Canadese publieke omroep CBC.

Sawchuck ontdekte het 2 meter brede en 40 kilogram wegende object in eind april, maar waarschijnlijk lag het er al langer. In de winter ligt er namelijk een dikke sneeuwlaag in de Canadese provincie Saskatchewan, waar zijn boerderij staat. Pas toen het zaaiseizoen begon, kwam hij weer in het veld en zag het object liggen.

Junk from a SpaceX Dragon 'trunk' may have crashed into a Canadian farmer's field (photos) https://t.co/8jiOeio3Ug pic.twitter.com/76lVjJdROd — SPACE.com (@SPACEdotcom) May 17, 2024



Waarschijnlijk SpaceX-raket

Een groep astronomen kreeg lucht van de zaak en was er al snel over uit dat het inderdaad om ruimtepuin ging. Op basis van de locatie en datum denken ze nu dat het om een onderdeel van een SpaceX-raket gaat.

Astrofysicus Jonathan McDowell volgt oud ruimtevaartmateriaal dat terug de atmosfeer wordt ingestuurd om daar op te branden. Op X meldde hij dat een niet-herbruikbaar onderdeel van een Crew Dragon-ruimtevaartuig van SpaceX op 26 februari boven Saskatchewan de atmosfeer is binnengekomen. “Het lijkt erop dat er brokstukken van zijn gevonden op de grond”, schreef McDowell.

Het ruimtevaartuig in kwestie werd gebruikt voor een commerciële bemande missie van het bedrijf Axiom Space naar het ISS. De bemanningscapsule vloog na een bezoek van 21 dagen weer naar de aarde. De ‘achterbak’ van die capsule, waar vracht in zat, was daarentegen niet herbruikbaar en kwam niet mee terug. Het was de bedoeling dat die achterbak later volledig zou opbranden in de atmosfeer. Dat lijkt nu dus niet helemaal gelukt te zijn.

SpaceX heeft nog niet bevestigd of de brokstukken inderdaad van een Crew Dragon-ruimtevaartuig afkomstig zijn.

Niet de eerste keer

Dit is niet de eerste keer dat ruimtepuin op aarde neerstort. Stukken van de SpaceX Crew-1 missie vielen in 2022 op een boerderij in Australië. En onlangs doorboorde een stuk ruimteafval van het ISS een huis in Florida. Nu er steeds meer objecten de ruimte in worden geschoten, neemt de hoeveelheid ruimteafval en de kans dat het onbedoeld op de aarde belandt ook toe.

Ruimtekerkhof

Het komt vaak voor dat ruimteafval de atmosfeer wordt ingestuurd, de afgelopen 50 jaar gebeurde dat zowat iedere dag wel een keer. Meestal brandt dat puin volledig op, gebeurt dat niet, dan belandt het vaak in onbewoonde gebieden of de oceaan. Grote objecten, zoals oude ruimtestations, branden nooit volledig op. Hun terugkomst wordt daarom gecontroleerd en ze worden naar een ‘ruimtekerkhof’ in de Stille Oceaan gedirigeerd.

Bronnen: CBC, Space.com