Waarom heeft alleen Amerika astronauten op de maan gezet?

Tussen 1969 en 1972 hebben er twaalf mensen op de maan rondgelopen. Dat waren stuk voor stuk Amerikanen. Waarom heeft geen enkel ander land astronauten op de maan gezet?

Tijdens de Koude Oorlog wilden de VS en de Sovjet-Unie elkaar op ruimtevaartgebied voortdurend aftroeven. Amerika won de hoofdprijs in deze space race: de eerste mensen op de maan.

Enkele jaren daarvoor hadden de Sovjets hun interesse voor de maan al verloren. Dat kwam met name door de dood van Sergej Koroljov, de vader van het Sovjet-ruimteprogramma, en een mislukte testvlucht. Na het winnen van de maanrace ebde ook in Amerika de belangstelling gauw weg. Na 1972 kreeg de NASA geen geld meer om astronauten naar de maan te sturen.

Sindsdien heeft geen enkel ander land de draad opgepakt. Dat komt deels door de enorme kosten van een bemande ruimtevlucht. Daarnaast is zo’n vlucht technologisch moeilijk en niet zonder risico; denk aan de bijna-verongelukking van de Apollo 13. Landen die onderzoek naar de maan willen doen, sturen daarom liever robots.

Nieuwe ruimterace

Mede doordat bedrijven de laatste jaren veel investeren in ruimtevaart worden bemande ruimtevluchten steeds makkelijker te realiseren. Daarom heeft Amerika toch weer het plan opgevat om mensen verder de ruimte in te sturen, uiteindelijk zelfs naar Mars. In de aanloop naar dat ultieme doel wil NASA over enkele jaren met de Artemis III-missie eindelijk weer twee mensen op de maan zetten, waaronder de eerste vrouw en de eerste persoon van kleur.

Dit zullen wel weer Amerikanen zijn. Maar in vervolgmissies krijgen misschien ook andere landen de kans. Zo werken de Europese en de Japanse ruimtevaartorganisaties mee aan het Artemisprogramma. Maar de eerste niet-Amerikaan op de maan kan ook uit China of India komen. Deze opkomende ruimtemachten hebben kortgeleden nog robotlanders op de maan gezet.

