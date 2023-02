Ruimteafval-opruimer mag naar volgende ontwikkelingsfase

De European Space Agency gaf het Zwitserse ClearSpace deze week groen licht om door te gaan met de ontwikkeling van een satelliet die een groot stuk ruimtepuin kan opruimen.

De ruimte is een drukke plek geworden. En dan hebben we het niet over alle planeten, sterren en andere hemellichamen die er rondhangen, maar over de groeiende hoeveelheid ruimteafval. Daaronder verstaan we alle voorwerpen die door de mens in een baan om de aarde zijn terechtgekomen en die nu geen functie meer hebben. Denk bijvoorbeeld aan oude onderdelen van lanceringen, dode satellieten, of puin dat ontstond na botsingen. Volgens NASA draaide vorig jaar meer dan negenduizend ton aan materiaal rond onze planeet.

Gevaar op de weg

Deze brokstukken kunnen een snelheid van wel 30.000 kilometer per uur halen. Bovendien kan het decennialang duren voordat ze in de atmosfeer terechtkomen en daarin verbranden. Tot die tijd blijven ze in hun baan om de aarde, waar ze een risico vormen voor actieve satellieten die helpen bij weersverwachtingen, communicatie en internet. Ook het International Space Station loopt gevaar om geraakt te worden.

Mijlpaal

Het Zwitserse ClearSpace werkt daarom aan het ClearSpace-1 programma om dat ruimteafval op te ruimen. Deze week heeft dat programma zijn eerste grote inspectie van European Space Agency (ESA) succesvol doorlopen. “Samen met een ervaren Europees industrieel team en een nauwe samenwerking met ESA is het ons gelukt om deze belangrijke mijlpaal te bereiken op een effectieve en technologisch verantwoorde manier,” zegt Muriel Richard-Noca, technisch directeur en mede-oprichter van ClearSpace, in een persbericht.

Grijparm

Het technische team van ClearSpace heeft een satelliet met een vierarmig vangsysteem ontworpen, vergelijkbaar met een venusvliegenvanger. Met deze gigantische grijparmen kan de robotsatelliet ruimteafval pakken en richting de atmosfeer sturen om te verbranden. Volgens ClearSpace-directeur Luc Piguet zitten de grootste uitdagingen in het matchen van de snelheid en de richting van het doelwit, en het grijpen ervan zonder dat het in een andere baan terechtkomt. “Nog meer ruimteafval vormen is het laatste wat je wil.”

Met het groene licht van ESA kan ClearSpace zich focussen op de volgende fase, waarin het bedrijf de volledige ClearSpace-1 gaat bouwen. De uiteindelijke lancering zal waarschijnlijk plaatsvinden in 2026. Dan zal de satelliet een onderdeel van een ESA Vega raket uit de ruimte te verwijderen. Dit brokstuk hangt al sinds een lancering in 2013 rond een baan om de aarde, ter hoogte van ongeveer 800 kilometer. Met deze missie wil ClearSpace laten zien hoe goed de satelliet is in zijn werk.

In het filmpje hieronder zie je de robotsatelliet van ClearSpace in actie.

