Hoe klinkt jouw stem op Mars?

Een nieuw softwareprogramma zet geluidsopnamen op zo’n manier om dat het lijkt alsof ze zijn gemaakt op buitenaardse werelden.

We weten dat Mars rood is, Saturnus prachtige ringen heeft en dat het ijzig koud is op Uranus. Maar weten we ook hoe geluiden klinken op deze plekken in ons zonnestelsel? Geluidsfysicus Timothy Leighton van de University of Southampton (VK) heeft een computerprogramma ontwikkeld dat geluiden kan nabootsen op enkele buitenaardse locaties. Hij presenteerde zijn resultaten op een bijeenkomst van de Acoustical Society of America.

Lees ook:

Microfoons op missie

In 2005 daalde ESA’s Huygens-sonde af in de atmosfeer van de Saturnusmaan Titan. Microfoons aan boord registreerden de geluiden tijdens de reis en de klap van de landing. Ook in de huidige Perserverance-missie op Mars speelt akoestische wetenschap een rol. Naast een landingsmicrofoon is het wagentje in het bezit van de zogenoemde Supercam-microfoon. Die neemt geluiden op zoals laserstralen van de Perserverance-rover die tegen rotsen kaatsen en een langskomende stofstorm.

Volgens Leighton kunnen we veel leren van dit soort buitenaardse geluidsfragmenten. Nu worden bijvoorbeeld vaak geavanceerde instrumenten gebruikt om de chemische samenstelling van gesteenten te bepalen. Maar dat kan veel makkelijker door de geluiden te analyseren die worden geproduceerd bij het ‘zappen’ van stenen met laserstralen. En door te luisteren naar de veranderende atmosferische geluiden komen we meer te weten over het weer op de betreffende planeet of maan.

Venus zeggen op Venus

Ook kunnen microfoons helpen bij de zoektocht naar leven in het heelal. Denk aan de levensvatbare oceaan die zich mogelijk verbergt onder een dikke ijslaag op de Jupitermaan Europa. Om na te gaan of zich daar microben bevinden, moet er een sonde heen die een gat boort, dan daarin een instrument laat zakken die vervolgens moleculen verzamelt ter analyse. Leighton denkt dat dit veel sneller en goedkoper kan door een ruimtesonde geluidsgolven uit te laten zenden die door de ijslaag gaan. Het opgevangen weerkaatste geluid vertelt dan iets over wat zich onder het ijs bevindt.

Om het meenemen van microfoons tijdens toekomstige missies hoger op de agenda van beleidsmakers te zetten, heeft Leighton een softwareprogramma bedacht die geluiden en stemmen een buitenaards tintje meegeven.

Zo hoor je hier een jongen die ‘Mars’ zegt op Mars:

Hier een meisje dat ‘Venus’ zegt op Venus (aan het eind; er volgt eerst nog een discussies tussen de kinderen over hoe de camera werkt):

En tenslotte een meisje dat ‘Titan’ zegt op de Saturnusmaan Titan:

Verder kun je hier gecombineerde orgelmuziek horen, gespeeld op zowel Mars, Venus als Titan:

Realistisch Martiaans

Hoe werkt het programma van Leighton? Hij vertelt aan KIJK: “Ik dacht na over hoe deze geluiden worden gemaakt en berekende vervolgens de eigenschappen van de buitenaardse omgevingen (zoals temperatuur, luchtvochtigheid, dichtheid en chemische samenstelling) en hoe die het geluid beïnvloeden.”

Naast het promoten van ruimtemicrofoons heeft Leighton nog een toepassing van zijn programma bedacht. “Als we zoiets ingewikkeld als stemgeluiden kunnen voorspellen, kunnen we ook de eigenschappen van andere trillende elementen gaan voorspellen, zoals luchtschepen in de atmosfeer van Venus of Jupiter. Zo kunnen we deze beter ontwerpen voor toekomstige missies.”

En wat dacht je van de filmindustrie? Die zullen vast blij zijn dat een astronaut op Mars straks daadwerkelijk realistisch Martiaans klinkt.

Bronnen: Acoustical Society of America via EurekAlert!

Beeld: De Ingenuity-helicopter en Perserverance-rover op Mars (Door: NASA/JPL-Caltech)

Geluid: Timothy Leighton