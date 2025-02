Kleurrijke kraamkamer van sterren in 80 miljoen pixels vastgelegd

De Europese Zuidelijke Sterrenwacht heeft een prachtige, kleurrijke en megascherpe afbeelding vrijgegeven van de sterrenhoop RCW 38.

Tachtig miljoen. Zoveel pixels bevat de nieuwste afbeelding van de VISTA-telescoop in de Atacama-woestijn in Chili. We kijken hier naar RCW 38, een sterrenhoop op zo’n 5500 lichtjaar van ons vandaan, in het sterrenbeeld Vela (Zeilen). Je kunt het gerust een stellaire kraamkamer noemen, want RCW 38 zit tjokvol jonge sterren.

Lees ook:

Reusachtige snelkookpan

Vergeleken met onze zon, die ongeveer 4,6 miljard jaar oud is en zich in een stabiele levensfase bevindt, zijn de grofweg tweeduizend sterren in RCW 38 minder dan een miljoen jaar oud. In deze regio bruist het dan ook van de activiteit.

Sterrenhopen zijn een soort reusachtige snelkookpannen die alle ingrediënten voor het bereiden van sterren bevatten: dichte gaswolken en ondoorzichtige klonten kosmisch stof. Als dit mengsel van gas en stof onder invloed van zijn eigen zwaartekracht samentrekt, ontstaat er een nieuwe ster.

Infrarood

Door de intense straling die deze pasgeboren sterren uitstralen, gaat het gas dat de sterrenhoop omhult gloeien. En dat levert prachtige kleuren op. Tenminste, als je weet hoe je moet kijken. Met zichtbaar licht blijven veel sterren verborgen achter het stof.

De VISTA-telescoop van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht (ESO) maakte deze afbeelding daarom met een infraroodcamera. Infrarood licht wordt – in tegenstelling tot zichtbaar licht – bijna niet door stof gehinderd. Daardoor werd de ware kleurenpracht van RCW 38 zichtbaar.

In onderstaande video van de ESO wordt langzaam ingezoomd op de sterrenhoop RCW 38:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bron: ESO