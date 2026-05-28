Oortjes gebruiken hartslag als wachtwoord

Geen wachtwoord invoeren, geen gezichtsscan laten maken, geen vinger op een sensor plaatsen. Dit nieuwe systeem herkent je via je oren.

Elke keer dat je hart samentrekt om bloed rond te pompen, zorgt dit voor heel kleine vibraties – die voor iedere persoon uniek zijn. Deze trillingen reizen door heel je lichaam en bereiken dus ook je oren. Chinese onderzoekers hebben nu een in-ear-systeem ontwikkeld dat een unieke trilcode kan herkennen, en dat gebruikt kan worden voor authenticatie.

AccLock

Dit concept is niet nieuw, maar eerdere pogingen om mensen via hun oren te identificeren, hadden hun beperkingen. Zo hebben onderzoekers systemen bedacht die vereisen dat je je kiezen op elkaar klapt of je kaak laat trillen. De unieke vibraties die zo je oor bereiken, worden opgevangen met een sensor of microfoon. Het nadeel van deze systemen: je moet – net als bij het invoeren van een wachtwoord – zelf een handeling uitvoeren.

Daarnaast zijn er systemen ontwikkeld die ultrasone geluidsgolven je oor in sturen via de speaker. Een microfoon vangt de unieke teruggekaatste signalen vervolgens op. Dit betekent echter dat je de speaker van de oortjes niet meer kunt gebruiken om bijvoorbeeld muziek te luisteren.

Het nieuwe systeem, dat de onderzoekers AccLock hebben genoemd, vangt de unieke trillingen op met behulp van versnellingsmeters. Deze sensors zitten al in moderne oordopjes, zoals in gewone AirPods – wat natuurlijk een voordeel is.

Plotse bewegingen

Om de gebruiker zo goed mogelijk te herkennen na registratie, hebben de onderzoekers het systeem uitgerust met technologie om vaste achtergrondruis en plotse bewegingen te filteren. De op te vangen vibraties zijn immers heel subtiel en worden voortdurend verstoord door bewegingen van de drager van de oortjes.

© Wang et al.

De eerste testen bij 33 mensen toonden aan dat de foutmarge vrij laag was: 3 procent. Maar beweging bleek deze marge te verhogen. Wanneer de proefpersonen wandelden, schoot hij omhoog tot wel 13 procent. Ook praten verstoorde het signaal. Dit laatste losten de onderzoekers voor een deel op door gepraat toe te voegen tijdens de registratie van de gebruiker.

Het goede nieuws is dat het systeem wel goed werkt bij mensen met hartritmestoornissen én bij mensen die hun muziek graag op standje 100 zetten…

Bronnen: ArXiv.org, Bright.nl, Biometric Update

Beeld: DeanDrobot/Getty Images