Stiekeme asteroïde vliegt langs de aarde

Deze week vloog een asteroïde heel dicht langs de aarde, en dat terwijl astronomen pas net wisten dat hij bestond.

Het blijft moeilijk om asteroïden te spotten. Niet alleen zijn ze constant in beweging, ze zijn ook erg klein. Hierdoor weerkaatsen ze weinig licht en zijn ze veel donkerder dan bijvoorbeeld planeten. Zo gebeurt het wel eens dat ze over het hoofd worden gezien. Dit was bijna het geval voor de asteroïde 2022 NF, en dat terwijl hij deze week vlak langs de aarde schoot.

Livestream

De ruimterots werd op 4 juli ontdekt door Pan-STARRS, twee telescopen op Hawaii die samenwerken om aardscheerders te spotten. 2022 NF is ergens tussen 5,5 en 12,5 meter groot – het formaat van een bus. Op 7 juli vloog hij het dichtst langs de aarde, op een afstand van 90.000 kilometer.

Fanatieke sterrenkijkers hadden de mogelijkheid om de vlucht langs onze planeet live te volgen. Het Virtual Telescope Project organiseerde een livestream waarin ze de asteroïde in de gaten hielden.

Geen gevaar

Hoewel die afstand heel ver weg klinkt, is het op astronomische schaal best dichtbij. De maan staat bijvoorbeeld met een afstand van 384.400 kilometer meer dan vier keer zo ver bij ons vandaan. Toch hoeven we ons volgens de NASA geen zorgen te maken. Die ziet asteroïden pas als een mogelijk gevaar als ze groter dan 140 meter zijn. Kleinere exemplaren branden op als ze de atmosfeer binnenkomen.

Mocht er een keer wel zo’n grote rots onze kant opkomen, dan wil de ruimtevaartorganisatie voorbereid zijn. Daarom werd in 2021 DART gelanceerd. Dit ruimtescheepje zal deze herfst met opzet tegen een asteroïde aanbotsen, in de hoop om de baan daarvan te veranderen. Als dat werkt, kan de techniek in de toekomst gebruikt worden om de aarde tegen grote ruimterotsen te beschermen.

Bronnen: Live Science, Space.com

Beeld: Pixabay/Buddy_Nath