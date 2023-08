Voyager 2 heeft (tijdelijk) geen contact meer met de aarde

Vrijdag maakte de NASA bekend dat de Voyager 2-satelliet niet meer communiceert met de aarde. Maar de ruimtevaartorganisatie hoopt dat dit slechts een tijdelijke communicatiestop is.

Een reeks geplande opdrachten die op 21 juli naar NASA’s Voyager 2-satalliet zijn gestuurd, hebben er per ongeluk voor gezorgd dat de antenne 2 graden van de aarde is afgedraaid. Hierdoor kan Voyager 2 momenteel geen gegevens ontvangen of terugsturen naar de aarde.

Lees ook:

Reset

Voyager 1 en 2 werden in 1977 kort na elkaar gelanceerd om onder meer onderzoek te doen naar Jupiter, (de ringen van) Saturnus, Uranus en Neptunus. Dat leverde schitterende beelden en interessante gegevens op, maar daarmee was de rol van de twee niet uitgespeeld. Lang nadat de missie officieel eindigde, bleven de twee ruimteschepen radiocontact houden met de aarde terwijl ze zich met hoge snelheid bij ons vandaan bewogen. Inmiddels is Voyager 2 op bijna 20 miljard kilometer afstand van de aarde.

De draaiing van de antenne zorgt er nu voor dat de ruimtesonde geen radiogolven van de aarde kan ontvangen en dat de uitgezonden signalen de aarde niet bereiken. Maar dat hoeft niet het einde van de satelliet te zijn. Volgens de NASA is de Voyager 2 namelijk geprogrammeerd om zijn oriëntatie meerdere keren per jaar opnieuw in te stellen, zodat de antenne naar de aarde gericht blijft. De organisatie hoopt daarom dat dit slechts een pauze is in de communicatie met de satelliet.

De eerstvolgende reset zal plaatsvinden op 15 oktober. Daarna zou er weer contact mogelijk moeten zijn.

Energie raakt op

Maar hoe lang dat contact aanhoudt, is nog maar de vraag. Voyager 1 en 2 worden namelijk aangedreven door plutonium-‘batterijen’, en die raken langzamerhand op. In een poging energie te besparen wordt het verwarmingselement steeds verder uitgezet. Daardoor zullen de wetenschappelijke instrumenten afkoelen en een voor een uitschakelen. Naar verwachting zou dit jaar het volgende instrument stoppen met functioneren. Maar door slim gebruik te maken van een kleine energiereserve die deel uitmaakte van een veiligheidsmechanisme heeft het Voyager-team dat nu weten uit te stellen tot 2026. Het team doet ook onderzoek naar andere energiebezuinigingen die de levensduur misschien kunnen rekken tot 2035.

Zelfs als de energie van de sondes opraakt, blijven ze nog jaren verder vliegen. Ze hebben dan alleen geen contact meer met de aarde.

Bronnen: NASA, Gizmodo

Beeld: NASA