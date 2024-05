Superlichte planeet ontdekt: deze vier dingen wil je weten over WASP-193 b

Amerikaanse en Belgische onderzoekers deden een opmerkelijke ontdekking: een gigantische planeet met een dichtheid met die van een suikerspin. Wat weten we over dit lichtgewicht?

Het gebeurt niet iedere dag dat je een gasreus ontdekt, laat staan eentje die zo licht is als WASP-193 b. Het bestaan van de planeet werd in 2023 bevestigd. Onderzoekers van onder meer het Massachusetts Institute of Technology (VS) en de Universiteit van Luik (België) komen nu met een nieuwe studie naar het hemellichaam. Deze vier dingen wil je weten over WASP-193 b.

Eerste bewijs voor WASP-193 b werd al in 2006 ontdekt

Het eerste bewijs dat er op zo’n 1200 lichtjaar van onze planeet een gigantische planeet rondzweeft, kwam in 2006. De telescoop WASP-South pikte tussen 2006 en 2008 en nogmaals van 2011 tot 2012 zogeheten transities van de ster WASP-193 op. Iedere 6,25 dagen nam de helderheid van de ster kort af. Astronomen concludeerden dat dit kwam omdat er een planeet in een baan om de ster cirkelde, die het licht blokkeerde. In 2023 werd het bestaan van de planeet officieel bevestigd.

De planeet is gigantisch

Astronomen hadden al een vermoeden dat de planeet gigantisch moest zijn. Door uit te rekenen hoeveel licht hij precies blokkeerde als hij rond zijn ster cirkelde, konden ze een inschatting maken. Na verder onderzoek bleek WASP-193 b anderhalf keer zo groot als gasreus Jupiter te zijn. Om duidelijk te maken hoe groot WASP-193 b is: in Jupiter passen al 1300 aardes.

WASP-193 b is vederlicht

Gasreuzen staan bekend om hun lage dichtheid. Dat komt omdat ze voornamelijk uit waterstof en helium bestaan. Het is aannemelijk dat WASP-193 b uit dezelfde elementen bestaat. Hij is namelijk vederlicht, zelfs lichter dan Jupiter, ondanks dat die planeet veel kleiner is. WASP-193 b heeft de op twee na kleinste dichtheid van alle planeten ooit ontdekt.

Een kubieke centimeter van deze gasreus weegt 0,059 gram. Jupiter heeft een dichtheid van zo’n 1,33 gram per kubieke centimeter. De massa van WASP-193 b is dus maar 0,14 keer die van Jupiter. Rotsplaneet aarde is met 5,51 gram per kubieke centimeter een stuk zwaarder.

Vanwege zijn lichte massa wordt WASP-193 b vergeleken met een suikerspin, die een vergelijkbare dichtheid heeft (0,05 gram per kubieke centimeter).

De vorming van de planeet is een raadsel

Hoe deze gigantische, maar vederlichte planeet is gevormd, is vooralsnog een raadsel. De gassen in de planeet hebben waarschijnlijk een enorm opgeblazen atmosfeer gecreëerd. Maar hoe? Daar hebben astronomen nog geen antwoord op. Volgens de huidige theorieën over planeetvorming zou deze planeet niet moeten kunnen bestaan. Astronomen moeten nu de atmosfeer verder onderzoeken om het evolutionaire pad van de planeet te achterhalen.

Bron: Nature Astronomy

Beeld: gremlin/Getty Images (afbeelding ter illustratie)