Kunnen we op gasplaneten landen?

Onlangs landde er weer een onbemand karretje op Mars. Zouden we met zo’n rover ook op een gasplaneet zoals Jupiter (zie de foto) of Saturnus kunnen landen?

Dat wordt lastig, want zoals de naam al zegt zijn deze planeten gasvormig en doordat er geen vast materiaal is, kun je er niet op landen. Dat betekent overigens niet dat je met je ruimtesonde dwars door een gasplaneet heen kunt vliegen. Hoe verder je zo’n planeet in vliegt, hoe dichter het gas opeengepakt is. Dat leidt al gauw tot een enorme temperatuur en druk. Afhankelijk van het materiaal waaruit je sonde is opgebouwd, zal die binnen de kortste keren smelten, verdampen of ineenstorten; vermoedelijk een beetje van alle drie.

Zinken of drijven

De ruimtesonde Cassini-Huygens heeft dit in 2017 aan den lijve ondervonden. Hij draaide een tijdlang rond Saturnus en zijn manen, maar toen hij door zijn brandstof heen was, stortte hij naar beneden en is hij ergens in de dikke atmosfeer van Saturnus verdampt.

Stel nou dat je een supersterke sonde hebt, gemaakt van onaantastbaar materiaal – wat zou daarmee gebeuren? Die valt dan steeds dieper de planeet in, totdat de dichtheid van het gas even hoog is als de dichtheid van het ruimtevaartuigje zelf. Op dat punt blijft de sonde voor eeuwig drijven.

En als hij niet alleen supersterk is, maar ook superzwaar? Dan blijft hij zinken, tot aan de rotsachtige kern van de gasplaneet. Daar heeft hij eindelijk vaste grond onder zijn poten. Al bestaat die grond door de verzengende hitte en druk wel uit een totaal ander materiaal dan alles wat we hier op aarde tegenkomen of na kunnen maken.

Dit zijn echter allemaal gedachte-experimenten. Voorlopig moeten we ons beperken tot rondjes draaien rond gasplaneten. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de ruimtesonde JUICE, die in 2022 op pad gaat om Jupiter en zijn manen te onderzoeken.

Tekst: Yannick Fritschy

Beeld: NASA