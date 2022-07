Welke ster is het helderst?

Wat is de helderste ster in het heelal? Simpel: de zon. Die schijnt overduidelijk feller dan de rest. Maar dat is een beetje een flauw antwoord.

Je kunt de vraag ook anders interpreteren. Wat is bijvoorbeeld de helderste ster aan de nachtelijke hemel? Dan komen we uit bij Sirius. Deze ster bevindt zich in het sterrenbeeld Grote Hond en staat daarom ook wel bekend als de Hondsster.

Lees ook:

Sirius

De helderste ster aan de hemel is dan weer niet noodzakelijk de ster die van zichzelf het felst straalt. Sirius is voor een groot deel zo helder doordat hij tot de meest nabije sterren behoort. De op een na helderste ster Canopus oogt iets zwakker dan Sirius, maar staat wel ruim 35 keer zo ver weg. Die ster is van zichzelf dus veel feller: ruim 10.000 keer zo fel als de zon, waar Sirius de zon slechts 25 keer overtreft. En er zijn nog veel sterkere sterren. Zo heeft Deneb een intrinsieke helderheid van ongeveer 200.000 keer die van de zon – al is het moeilijk te zeggen, omdat we de afstand niet goed kunnen bepalen. Dit is vermoedelijk de krachtigste ster die we zien.

Daarnaast zijn er nog een heleboel sterren die we niet met het blote oog kunnen zien, maar waarvan we dankzij telescoopmetingen weten dat ze nog veel feller stralen. De sterkste die we kennen is R136a1 in de Grote Magelhaense Wolk, een buursterrenstelsel van de Melkweg. Deze extreem zware ster heeft ongeveer zes miljoen keer zoveel lichtkracht als de zon.

Doordat Sirius trouwens langzaam bij ons vandaan beweegt, wordt hij steeds minder helder. Over zo’n vijf miljoen jaar moet hij de titel van helderste ster aan de hemel waarschijnlijk afstaan aan Albireo, die langzaam dichterbij komt.

Deze vraag kon je vinden in KIJK 11/2021.

Ook een vraag voor de rubriek ‘KIJK Antwoordt’? Mail hem naar [email protected]. En in onze nieuwste special geven we antwoord op 197 bijzondere, verrassende en boeiende vragen! Bestel hem eenvoudig en snel via onderstaande knop.

Tekst: Yannick Fritschy

Beeld: NASA