Wordt de aarde ooit opgeslokt door de zon?

Over een paar miljard jaar is de zon door zijn brandstof heen en zwelt hij op tot een rode reus. Wordt de aarde meegenomen in deze zwanenzang?

“Laatst las ik dat de aarde opgeslokt zal worden door de zon op het moment dat de zon aan zijn einde komt. Klopt dat wel?” vraagt Rob Roede zich af. Rob was namelijk aan het rekenen geslagen. Met Betelgeuze als voorbeeld – een ster die zich nu aan het einde van zijn leven bevindt – kwam hij erop uit dat de zon niet groot genoeg zal worden om de aarde te verzwelgen.

Rode reus en witte dwerg

Eerst even de basis: over zo’n 5 miljard jaar is de zon door zijn brandstof heen. Hij zal dan eerst steeds verder opzwellen tot een ‘rode reus’, om uiteindelijk zijn buitenste lagen af te stoten en verder te leven als ‘witte dwerg’.

Het is moeilijk te voorspellen hoe groot de zon tijdens die opzwelfase precies zal worden. De ene ster is de andere niet. Daarom geeft de vergelijking met Betelgeuze geen uitsluitsel. Zeker is dat de zon groot genoeg zal worden om de twee binnenste planeten, Mercurius en Venus, op te slokken. Uiteindelijk zullen de buitenste lagen van de zon tot net binnen of net buiten de baan van de aarde reiken.

Zonnegroei

Een voorspelling over het lot van onze planeet wordt extra bemoeilijkt doordat de zonnegroei verschillende gevolgen zal hebben. Enerzijds zal de nabijheid van de zon extra getijdenkrachten opleveren die de aarde verder naar hem toe zullen trekken. Anderzijds zal de zon heftige zonnewinden uitstoten die de aarde juist weg zullen duwen. Maar de zon verliest ook massa door deze uitbarstingen, zodat zijn zwaartekracht minder sterk wordt en hij dus wat minder hard aan de aarde trekt.

De uitkomst van dit krachtenspel zal bepalen of de aarde de dans ontspringt. Maar ook als dat gebeurt, kan eventueel overgebleven leven op onze planeet het wel vergeten. De zonnewinden zullen de atmosfeer aan stukken scheuren en de aarde volledig roosteren. Het is zelfs goed mogelijk dat de hele planeet uit elkaar wordt gerukt.

