Verduurzamen huis begint van onderaf, bij de vloer

[ADVERTORIAL]

Nederland is naarstig op zoek om van het Russisch gas af te komen en de CO 2 -doelen te halen. “Miljardeninvesteringen in duurzame energie of de plannen voor de bouw van een kerncentrale halen de voorpagina van de krant. Het gaat ten koste van aandacht voor een bezuinigingsbron als vloerisolatie die makkelijk is te ontginnen en enorm bespaart op je energieverbruik,” stelt CEO Ton Willemsen van TONZON Vloerisolatie.

Voor huizenbezitters en huurders draait het momenteel om één vraag: hoe krijg ik m’n energierekening omlaag? De kubieke-meterprijs van gas is in een jaar tijd verdubbeld. Vooral voor bewoners van vrijstaande huizen, twee-onder-een-dak en woningen op de begane grond is dat een probleem. “Die hebben vaak een nóg hogere energierekening dan appartementseigenaren”, vertelt Willemsen. “Dat heeft puur te maken met de bodem. Woningen staan op koude grond. Als de temperatuur vanaf half maart weer oploopt, is de bodemtemperatuur nog zo’n 10 graden Celsius. Daardoor blijft de kruipruimte in het voorjaar nog lange tijd koud, waardoor men tot ver in april moet bijstoken.”

Verduurzamen

Uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis (VEH) blijkt dat één op de vijf huiseigenaren van plan is om de woning te verduurzamen vanwege de oplopende energiekosten. De keuze valt meestal op vloerverwarming. “Dat resulteert vaak niet in een lagere energierekening die bewoners verwachten,” verklaart Willemsen. De oplossing ligt in vloerisolatie.

“Vloerverwarming is geen energiezuinige oplossing als de vloer niet is geïsoleerd. Zonder vloerisolatie straalt de warmte naar de kruipruimte en funderingsmuren in plaats van naar de woning en is de temperatuur in de kruipruimte vaak hoger dan in de woonkamer. Met vloerisolatie worden de vloer en de woonkamer snel en comfortabel warm en bespaar je 40 procent extra.”

Veel van de besparingseffecten van vloerisolatie zijn indirect. “Het stookseizoen wordt korter omdat de behoefte aan extra warmte pas bij een lagere buitentemperatuur ontstaat. Omdat de vloer warmer is, voel je je al comfortabel bij een lagere luchttemperatuur.”

Verwarming één graad lager

Veel mensen zetten de verwarming één of twee graden lager, om de energiekosten te drukken. Dat is goed voor de portemonnee, maar slecht voor de gezondheid, als de vloer niet is geïsoleerd. “Door de koude vloer ontstaat vochtigheid. Daarmee vergroot je de kans op schimmel en de groei van huismijt, waardoor je luchtweginfecties krijgt en allergieën. Als je gaat ventileren vanwege het vochtprobleem haal je nog meer koude lucht naar binnen. De enige echte oplossing die energie bespaart is vloerisolatie.”

Vloerisolatie moet de hoogste prioriteit krijgen, willen we de klimaatdoelen halen, meent Ton Willemsen. “Om de doelen voor 2030 halen, moeten we 500.000 woningen per jaar isoleren. We hebben een machine die al die woningen van al het materiaal voor vloerisolatie kan voorzien, tegen relatief lage kosten. We hebben maar weinig grondstoffen nodig, waardoor onze kosten minder hard stijgen. Bij andere maatregelen, zoals (drie)dubbel glas en muurisolatie, kost het jaren voor de besparing is gecompenseerd. De terugverdientijd van de klimaatkosten (materialen en installatie) van de TONZON Vloerisolatie is twintig dagen.”

TONZON is nog milieuvriendelijker dan bio-based materialen. Het isolatiemateriaal is lichter dan papier. “Dankzij onze slimme verpakking, waarbij de lucht uit het materiaal wordt gehaald, hoeven we niet met honderden vrachtauto’s op de weg en de stad in. We kunnen eventueel zelfs met een bakfiets tot de voordeur van onze klanten.”