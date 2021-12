‘Afrika komt met maf VTOL-toestel’

Is het een vogel? Is het een vliegtuig? Het is een vliegende auto die op een vogel lijkt.

Voor een deel klopt de titel van dit stukje niet. De Zuid-Afrikaanse start-up Phractyl komt namelijk niet met een VTOL, maar met een near-VTOL. Oftewel een toestel dat bíjna verticaal opstijgt en landt. Maar maf oogt de elektrische, vliegende auto met ‘vogelpoten’ wel. Maak kennis met de Macrobat.

Groter model

Veel heeft de start-up niet bekendgemaakt over het vliegende speeltje, maar wel dat het plaats biedt aan één persoon, het een bereik heeft van 150 kilometer en een maximaal laadvermogen van 150 kilogram, en het de 180 kilometer per uur kan aantikken.

Phractyl laat verder weten dat het een groter model wil gaan bouwen, en er tal van toepassingen zijn voor het toestel. Zo zou het kunnen worden ingezet voor recreatieve vluchten, infrastructuur-inspectie en het besproeien van gewassen. Maar laat de kleinere versie eerst maar eens van de grond komen.

Face-plant

Wanneer het toestel opstijgt, strekken de vogelpoten zich uit waardoor de cockpit en de vleugels naar achteren kantelen. Eenmaal in de lucht klappen de poten weer in en vliegt de Macrobat horizontaal. Ze komen weer tevoorschijn wanneer de vliegende auto moet landen. Op het plaatje hieronder valt op te maken dat je als piloot vrij weinig ziet van de baan onder je wanneer je landt. Wellicht zijn er camera’s nodig om toch zicht hierop te krijgen.

Maar dit is niet de enige uitdaging die we kunnen bedenken bij het besturen van dit toestel. Met zulke smalle rupsbanden aan de onderkant van de vogelpoten loopt de piloot het risico dat het vliegtuigje tijdens het landen een face-plant maakt. Zeker als de landingsbaan oneven terrein is, of er bijvoorbeeld veel wind staat. De start-up denkt dan ook nog na over alternatieven, mocht het landen met deze versie van de Macrobat niet haalbaar zijn.

Financiering

Hoe ver de Afrikanen met dit concept zijn? Het zal je niet verbazen: nog niet zo heel ver. Ze hebben een houten model van het toestel staan, en testen momenteel verschillende motoren en vleugels. Verder laat de start-up weten te werken aan een schaalmodel prototype en is Phractyl hard op zoek naar financiering. Aan de aandacht die het toestel gaat krijgen, zal het niet liggen – het blijft immers maf.

Bronnen: New Atlas, Design Boom

Beeld: Phractyl