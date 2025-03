‘Onze stofzuiger ruimt kleine plastic korrels op het strand op’

De laatste jaren raken de Nederlandse stranden steeds meer vervuild met kleine plastic korrels, zogenoemde nurdles. Vrijwilligers van De Bende van het Strand hebben nu een soort stofzuiger ontwikkeld om die op te ruimen. KIJK sprak met initiatiefnemer Erik de Vries.

Wat zijn plastic nurdles?

“Nurdels zijn kleine korrels van minder dan 5 millimeter groot die de grondstof vormen voor veel plastic producten. Ze komen op het strand terecht doordat containers met nurdles soms van een vrachtschip af vallen en doordat ze worden gemorst bij overslag in grote havens. Doordat ze zo klein zijn, zijn ze moeilijk met de hand op te ruimen.”

Waarom besloot u de nurdles op te ruimen?

“Ik hoorde iedereen steeds klagen over de nurdles, maar niemand deed er wat aan, dat was ik zat. Wat ik nu kan opruimen met de stofzuiger is slechts een druppel op een gloeiende plaat, maar als we allemaal een klein beetje doen, kom je toch een heel eind.”

Hoe werkt de stofzuiger?

“Een slang zuigt het zand met de nurdles op en dat komt op een aanhanger met een zeef terecht die wordt getrokken door een auto. Grote dingen, zoals schelpen, trillen dan van de aanhanger af. De nurdles blijven liggen op een tweede zeef en worden netjes opgevangen in een bakje. Het zand gaat door beide zeven en valt onder de aanhanger vandaan.”

En nu?

“Dit is een eerste testversie, 2.0 zit ook al in mijn hoofd. We gaan de zuigkracht verbeteren en aan de achterkant van de aanhanger komt een zuigmond, zodat we de slang niet meer hoeven vast te houden, en rijdend het strand kunnen opruimen.”

