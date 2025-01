‘Deze pakketjes zijn klein genoeg om kankercellen binnen te dringen en doden’

Om kanker aan te pakken, hebben de Leidse natuurkundigen Donny de Bruin en Dirk Bouwmeester een soort cadeautjes gemaakt. Die worden afgeleverd bij de tumor en geopend met behulp van licht. KIJK sprak met De Bruin over dit onderzoek.

Donny de Bruin ontwikkelde samen met Dirk Bouwmeester kleine pakketjes die kankercellen kunnen binnendringen.

Wat hebben jullie ontdekt?

“Aan de Universiteit Leiden ontwikkelen we unieke constructies door DNA-strengen te combineren met metalen voor toepassingen in de biotechnologie. Hierbij hebben we ontdekt dat we gesloten pakketjes kunnen maken om giftige metalen in het lichaam af te leveren. Deze pakketjes zijn klein genoeg, 2 à 3 nanometer, om kankercellen binnen te dringen. En ze zijn zo ontworpen dat ze door licht kunnen worden geopend. Dit kan met enorme precisie waardoor wij individuele kankercellen kunnen doden.”

Lees ook:

Waarom werkt deze aanpak goed?

“Bij kankerbehandeling is het ontzettend belangrijk om alle kankercellen te verwijderen. Dit kan met licht veel nauwkeuriger dan met een mes, wat zowel de kans op volledig herstel als op wondgenezing verbetert. In eerste instantie ontwikkelen wij onze behandeling voor huidkanker. De stof kan lokaal worden aangebracht waarna die de tumor binnendringt. Deze kankercellen sterven af binnen enkele uren nadat we het pakketje hebben geactiveerd met licht. Het overgebleven materiaal kan worden afgevoerd of in het lichaam afgebroken.”

Welke vervolgstappen willen jullie nemen?

“Samen met onze businesspartner Gerco Kanbier zijn we in augustus een start-up begonnen, GenLumina, om deze methode verder te ontwikkelen. Het doel is dat die uiteindelijk in mensen wordt getest en gebruikt, voor allerlei vormen van kanker. We zoeken hierbij samenwerkingspartners en betrekken artsen en onderzoekers om een behandeling te creëren die goed past binnen ziekenhuizen en echt een bijdrage levert.”

Deze Aan het woord staat ook in KIJK 1/2025, bestel deze editie in onze webshop, of eenvoudig via de knop hieronder.