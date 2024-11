Mensen vinden AI-poëzie beter dan poëzie van dichters

Uit onderzoek blijkt dat mensen AI-poëzie beter vinden dan gedichten van beroemde dichters, zoals William Shakespeare.

Het lukt mensen niet om te onderscheiden of een gedicht is geschreven door AI of door een dichter. Dat ontdekten twee wetenschappers van de University of Pittsburgh (VS). Uit het onderzoek bleek ook dat de meeste mensen AI-poëzie beter vinden dan de werken van beroemde dichters.

Lees ook:

AI of dichter?

De onderzoekers kozen vijf gedichten van tien beroemde dichters, waaronder William Shakespeare, Emily Dickinson en Sylvia Plath. Daarbij kozen ze niet de populairste, om te voorkomen dat mensen die zouden herkennen. Daarnaast vroegen ze ChatGPT-3.5 om in de stijl van elke dichter vijf gedichten te schrijven. De simpele prompt die ze daarvoor gebruikten was: “Schrijf een kort gedicht in de stijl van (naam dichter)”.

Vervolgens vroegen ze 1634 vrijwilligers of de gedichten waren geschreven door AI of een mens. En die bleken daar slecht in. De AI-gedichten werden zelfs vaker voor menselijk aan gezien dan die van de beroemde dichters. De vijf minst menselijke gedichten, volgens de deelnemers, waren allemaal geschreven door mensen. De vier meest menselijke gedichten waren juist gegenereerd door ChatGPT.

AI beter dan dichter?

In het tweede deel van het onderzoek vroegen de wetenschappers aan 696 andere vrijwilligers om de gedichten te beoordelen. Sommigen kregen van tevoren te horen dat de gedichten waren geschreven door een mens, anderen dat de gedichten waren geproduceerd door AI en weer anderen kregen geen informatie over de schrijver. Ongeacht die mededeling kreeg iedereen vijf gedichten van AI en vijf van beroemde dichters voorgeschoteld.

De groep die te horen had gekregen dat AI de schrijver was, gaf alle gedichten een lagere score dan de andere twee groepen, ook de gedichten die eigenlijk door mensen waren geschreven. Verder was het opvallend dat deelnemers in alle groepen de AI-gedichten over het algemeen een stuk beter beoordeelden de echte poëzie.

Volgens de onderzoekers was de AI-poëzie minder ingewikkeld en toegankelijker, zo waren de thema’s, emoties en ideeën directer en eenvoudiger opgeschreven. De vrijwilligers, die verder geen verstand hadden van poëzie, zouden die gedichten daarom meer waarderen. Ze vonden de echte gedichten maar “onlogisch”, zo bleek uit de toelichtingen. Vervolgens interpreteerden ze hun voorkeur onterecht als bewijs dat de AI-gedichten geschreven moesten zijn door een mens. Ze verwachten namelijk niet dat AI iets kan schrijven wat ze mooier vinden dan een gedicht van menselijke hand.

Volgens de onderzoekers toont dit aan dat de menselijkheid van generatieve AI wordt onderschat. Daar moet iets aan gedaan worden, want de technologie wordt steeds toegankelijker en beter. Uit een eerder onderzoek bleek dat mensen gedichten van ChatGPT-2 nog goed herkenden. Bij GPT-3.5 lukt dat dus al niet meer, en dat terwijl GPT-4 er inmiddels ook al is.

Bron: Scientific Reports