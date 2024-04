Dit AI-radiostation speelt alleen maar neppe nummers

De Nederlandse YouTuber Jeffrey Wirtz lanceert een radiostation dat muziek van niet-bestaande artiesten draait. High Definition Fake Music (HDFM) is volledig bedacht door kunstmatige intelligentie.

Weleens van de artiesten Backflip Boys, Gijsje Groen of Barend Dondersteen gehoord? Of Marina Braaf en Baylo Baby? Niet? Dat is ook helemaal niet zo gek, want al deze muzikanten bestaan helemaal niet. Ze zijn bedacht door AI. En tóch kun je ze beluisteren op het recent gelanceerde radiostation High Definition Fake Music (HDFM). De dj’s die het programma aan elkaar praten, zijn Renzo de Koning, Rosa Mol, Nathan Overbeet en Evert Kist. En je raadt het al: ook die bestaan niet.

Echt nep

HDFM is het geesteskind van YouTuber Jeffrey Wirtz, beter bekend onder zijn pseudoniem Egbert. Samen met twee vrienden heeft hij in drie maanden tijd het radiostation bedacht, opgezet en online gezet. Alles is ontwikkeld door AI, dus niks is echt. HDFM heeft dan ook als slogan Real Sound, Fake Music.

Wirtz kwam op het idee van HDFM toen hij hoorde dat Sky Radio een van de best betaalde radiostations is. En op die zender komen dj’s helemaal niet aan het woord; de muziek wordt alleen onderbroken voor reclame, nieuws, weer en verkeer. Verder speelt een computer alle nummers af.

HDFM heeft wel een paar dj’s ‘in dienst’ die allemaal hun eigen tune hebben, een praatje houden en dan weer nummers met koddige teksten (“Ik ga belastingfraude plegen, please vertel het niet door. Ik ga belastingfraude plegen, pas op ik doe het echt hoor”) afspelen. Daarnaast wordt elk halfuur het nepnieuws gepresenteerd, gevolgd door een reclameblok. Ook de reclames worden met AI gemaakt, maar bedrijven kunnen wel zendtijd kopen. AI kan zelfs helpen om voor een specifiek bedrijf een radiospotje te bedenken.



Tot slot kunnen luisteraars stemmen op hun favoriete HDFM-track. Wirtz hoopt dat genoeg mensen dat doen, zodat er in het weekend een top 50 kan worden uitgezonden met de beste door AI gemaakte nummers.

HDFM is via Twitch te beluisteren.

Beeld: Twitch

