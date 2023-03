OpenAI: ‘GPT-4 zal creatiever en veiliger zijn’

De softwaretool ChatGPT van het bedrijf OpenAI krijgt een belangrijke update. GPT-4 zal minder snel feiten verzinnen, en naast tekst ook beelden als input gebruiken.

De nieuwigheid is er al van af, maar de zorgen rondom ChatGPT zijn nog niet afgezwakt. Zo gebruiken scholieren de geavanceerde tekstgenerator voor huiswerkopdrachten, zonder dat docenten dat meteen doorhebben. Bovendien klopt lang niet alles wat ChatGPT zegt. Wanneer het feiten presenteert die onjuist zijn, is de chatbot aan het hallucineren, zoals experts dat noemen. Het onderzoekslaboratorium voor kunstmatige intelligentie OpenAI, dat eind november 2022 ChatGPT lanceerde, heeft daarom een update aangekondigd.

Lees ook:

Hallucinaties

Volgens OpenAI-oprichter Sam Altman is het nieuwe systeem ‘multimodaal’. Daarmee bedoelt hij dat de chatbot naast tekst ook beelden als input kan gebruiken, zodat het kan uitleggen of samenvatten wat er op de afbeelding te zien is, wat goed nieuws is voor blinden en slechtzienden. ChatGPT kan zelfs uitleggen wat er grappig is aan een foto. Tijdens een demo werd hem bijvoorbeeld gevraagd te beschrijven waarom een beeld van een eekhoorn met een camera grappig was, waarop de chatbot reageerde met: “omdat we niet verwachten dat ze een camera gebruiken of zich gedragen als een mens”. Voordat de nieuwe functie echter breed wordt uitgerold, test OpenAI de functies met Be My Eyes, een app die de wereld voor blinden en slechtzienden toegankelijker moet maken.

De nieuwe versie kan daarnaast grotere tekstinputs aan en meer dan 20.000 woorden tegelijk onthouden en daarop reageren. GPT-4 zal bovendien creatievere teksten kunnen schrijven, minder hallucineren (dus minder snel feiten verzinnen) én “82 procent minder snel” op verzoeken reageren die gericht zijn op “niet-toegestane zaken”, aldus OpenAI in een persbericht.

Het vernieuwde model – dat getraind is met supercomputers van Microsoft – is in eerste instantie alleen nog beschikbaar voor gebruikers van ChatGPT Plus, de betaalde versie van de tekstgenerator, en de API (application programming interface) voor software-ontwikkelaars.

Bronnen: OpenAI, The Guardian, RTL Nieuws

Beeld: NurPhoto/Getty Images