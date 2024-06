Airbus bouwt onbemand vliegmaatje dat gevechtspiloten ondersteund

De Europese vliegtuigbouwer werkt met een aantal partners aan een nieuwe generatie drones die nauw gaan samenwerken met bemande toestellen.

Militaire drones in alle soorten en maten rukken steeds verder op. Die worden nog steeds van soms grote afstand aangestuurd, maar dat gaat de komende jaren veranderen. De toestellen gaan namelijk steeds vaker nauw samenwerken met menselijke piloten. En verschillende bouwers werken aan dat zogenoemde Wingman-concept, waarbij de drone de klussen op zich neemt die voor de bemande jagers te ingewikkeld of te gevaarlijk zijn. Airbus laat deze week op de International Aerospace Exhibition (ILA) in Berlijn een model op ware grootte zien van een toestel dat meer een wensenlijstje in de vorm van een conceptvliegtuig is dan iets anders.

Altijd een mens

Het doel is, net als bij soortgelijke projecten, om de manier waarop gevechtsvliegtuigen opereren fundamenteel te veranderen. In plaats van zelfstandig klussen uit te voeren, stelt de Wingman gevechtspiloten in staat om minder als dogfighters en meer als missiecommandanten op te treden. De drones nemen daarbij verkenningen, elektronische oorlogsvoering (zoals het storen van vijandelijke communicatie), en het aanvallen van vijandelijke doelen voor hun rekening. Al benadrukt Airbus maar weer eens dat de beslissing om wapens af te vuren altijd door een mens zal worden genomen.

Ook Boeing werkt met het Loyal Wingman-project al een paar jaar aan drones die kunnen samenwerken met menselijke vliegers. Beeld: Boeing.

FCAS

De ontwikkeling van de Wingman maakt deel uit van het Europese Future Combat Air System (FCAS), een project waarin het Franse Dassault Aviation, Airbus en het Spaanse Indra Sistemas samen een hele reeks nieuwe wapensystemen (onder meer raketten en drones) en een eigen zesde-generatie stealth-gevechtsvliegtuig wil ontwikkelen.

Ongeremde dromen

Michael Schoellhorn, CEO van Airbus Defence and Space zegt daarover: “De Duitse luchtmacht heeft duidelijk aangegeven behoefte te hebben aan een onbemand vliegtuig dat meevliegt en missies van zijn bemande straaljagers ondersteunt voordat het Future Combat Air System in 2040 operationeel zal zijn. Ons Wingman-concept is het antwoord.”

Voorlopig is het toestel dus niet veel meer dan een leeg omhulsel en wat ongeremde dromen voor de toekomst. Maar dat kan snel veranderen.

