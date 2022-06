Amerika bouwt nieuwe ‘muur van wind’

Om steeds heftiger wordende tropische stormen te kunnen nabootsen, werken Amerikanen aan een nieuwe windtunnel.

De opwarming van de aarde kan ervoor zorgen dat we steeds extremer weer krijgen. Warmere lucht kan meer vocht vasthouden en de oceanen stijgen in temperatuur. En deze omstandigheden zijn het perfecte recept voor heftige orkanen. Naar verwachting zullen stormen aan het eind van deze eeuw dan ook 13 procent sterker zijn dan nu. Daarom bouwt de Florida International University nu een opstelling die deze windkrachten kan nabootsen: de zogenoemde muur van wind.

Domino-effect

De windtunnel zal bestaan uit meerdere turbines die stormen met een snelheid van 322 kilometer per uur kunnen simuleren. Ook komt er een groot waterbassin om stormvloeden en golven mee te testen. Deze kunnen wel 6 meter hoog worden. Naar verwachting gaat de aanleg 12,8 miljoen dollar kosten.

Florida International University plans to improve on the largest U.S. wind research site to keep up with worsening hurricanes. https://t.co/52xVEvvse0 — Popular Mechanics (@PopMech) June 23, 2022

Het doel van de muur is het meten van de weerstand van huizen en bruggen. Zo kunnen ingenieurs zien waar de gebouwen tegen bestand zijn, op welke plek ze kapot gaan en wat daar de gevolgen van zijn. Ze letten dan niet alleen op het gebouw zelf, maar ook op de brokstukken. Die kunnen namelijk een tweede gebouw beschadigen, waardoor weer nieuwe brokstukken losvliegen. Zo ontstaat er een domino-effect.

Upgrade

Tien jaar geleden bouwde de universiteit ook al een muur van wind. Deze bestaat uit twaalf turbines, elk zo groot als een mens. Samen simuleren ze stormen met een snelheid van 257 kilometer per uur. Ook zijn er sproeiers om kunstmatige regen toe te voegen.

Maar dankzij klimaatverandering is dit niet langer goed genoeg. Zo bereikte orkaan Dorian snelheden van 296 kilometer per uur in 2019 en orkaan Patricia kwam zelfs tot 346 kilometer per uur in 2015. Het wordt dus hoog tijd dat de muur van wind een upgrade krijgt.

