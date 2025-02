Apparaat brengt wedstrijd naar je vingertoppen

Een soort high-tech braille voor sport. Zo kun je dit nieuwe apparaat omschrijven dat blinde mensen een wedstrijd beter laat ervaren.

Een sportwedstrijd via de radio volgen, is natuurlijk heel anders dan het spel zien. Voor visueel beperkten zit er helaas niets anders op. Het bedrijf OneCourt neemt daar echter geen genoegen mee. Het komt nu met een gelijknamig apparaat dat met behulp van haptische feedback – trillingen – aan mensen laat weten hoe de wedstrijd verloopt.

Verschillende trilpatronen

Het OneCourt-apparaat is een paneel ter grootte van een laptop met een verhoogde kaart van het speelveld. Het oppervlak trilt om de actie in realtime over te brengen – zo kun je bijvoorbeeld voelen waar de bal zich bevindt terwijl deze over het veld beweegt. Vangballen, schoppen, worpen, passes, doelpunten, touchdowns en homeruns worden allemaal via verschillende trilpatronen aan de gebruiker doorgegeven.

Andere informatie, zoals de huidige score en de nog te spelen tijd, wordt op andere delen van de OneCourt weergegeven. Daarnaast kan het apparaat audioclips afspelen om extra context te geven over wat er gebeurt.

Schakelen

Je kunt het apparaat zelf aanschaffen om thuis te gebruiken, of er een lenen in het stadion tijdens een live wedstrijd. Het apparaat hoef je niet te verbinden aan je telefoon; het verbindt zelf met Wi-Fi en 5G om gegevens over de match te ontvangen. OneCourt zegt dat gebruikers zelfs snel kunnen schakelen tussen meerdere wedstrijden.

Op dit moment is OneCourt in het stadion al getest voor basketbal-, honkbal- en American football-wedstrijden. Het bedrijf is echter van plan om uit te breiden naar andere sporten, waarbij hockey en voetbal als volgende op de lijst staan. De thuisversie is nog in ontwikkeling.

Beeld: OneCourt