Avatar-sequel laat filmprojectoren crashen

Disneys Avatar: The Way Of Water is deze maand in première gegaan. Maar niet elke bioscoop kan de hoge beeldsnelheid van de film aan.

Het langverwachte vervolg op James Camerons Avatar debuteerde zo’n twee weken geleden op meer dan 12.000 schermen in de Verenigde Staten en Canada en 40.000 wereldwijd. De epische sciencefictionfilm wordt goed ontvangen en de miljoenen stromen al binnen. (Hoewel Cameron nog een lange weg te gaan heeft als je bedenkt dat de film 2 miljard dollar moet opbrengen om winstgevend te zijn.)

Net als Avatar staat de sequel bekend om zijn geavanceerde visuele effecten. Maar niet elke bioscoop kan die innovatieve technologie aan. Zo meldden meerdere bioscopen in Japan technische problemen te ervaren met de beeldsnelheid van de film. Die ligt namelijk twee keer zo hoog als normaal waardoor sommige filmprojectoren op hol slaan, meldt Bloomberg.

Hoge beeldsnelheid

Avatar: The Way Of Water maakt gebruik van een high frame rate (hoge beeldsnelheid) om zijn fraaie beelden te krijgen. Hoe hoger de beeldsnelheid, des te vloeiender de bewegingen. Bovendien verdwijnt daardoor de bewegingsonscherpte. In 2011 verklaarde Cameron dat hij van plan was de sequels van Avatar te filmen met een hogere beeldsnelheid “om een verhoogd gevoel van realiteit toe te voegen”.

Een high frame rate maakt gebruik van 48 frames per seconde (fps), twee keer zoveel als de standaard 24 fps die doorgaans in moderne films wordt gebruikt. In Avatar worden alleen actiescènes weergegeven in 48 fps, de rest van de film draait wel op 24 fps.

Een beeldsnelheid van 48 fps is echter een betrekkelijk nieuwe technologie die de meeste bioscopen niet ondersteunen. Daarvoor zijn namelijk de nieuwste projectoren of upgrades van bestaande projectoren nodig. Niet zo gek dus dat er problemen optraden in Japanse bioscopen. Enkele bioscoopketens moesten Avatar-fans wegsturen en hun geld teruggeven, omdat ze de film niet konden afspelen. Een bioscoop in Centraal-Japan moest de beeldsnelheid halverwege de film terugbrengen van 48 naar 24 fps om de kijkervaring soepeler te maken.

