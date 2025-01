Verlamde man bestuurt virtuele drone met alleen zijn gedachten

De keuze voor een het besturen van een drone was niet willekeurig. De verlamde man had een passie voor vliegen. Beeld: Nature Medicine.

Onderzoekers hebben een apparaat ontwikkeld waarmee een verlamde man een virtuele drone kan besturen met alleen zijn gedachten.

Een 69-jarige man waarvan beide armen en benen door een dwarslaesie zijn verlamd, kan dankzij een klein apparaatje in zijn hersenen een virtuele drone besturen. Daarvoor hoeft hij alleen maar te denken aan het bewegen van zijn vingers. Onderzoekers van de University of Michigan (VS) schrijven over deze doorbraak in het wetenschappelijke tijdschrift Nature Medicine.

Brein-computer-interface

De verlamde man onderging een chirurgische operatie waarbij elektroden werden geplaatst in de voorste centrale winding, een hersengebied dat de bewegingen van je hand aanstuurt. De elektrische signalen die de hersenen uitzenden als de man zijn verlamde vingers probeert te bewegen, worden door die elektroden opgevangen en afgeleverd aan een computer. Die kan de signalen vervolgens omzetten in virtuele vingerbewegingen.

Dit soort apparaten worden brein-computer-interfaces (BCI) genoemd. De hoop is dat BCI’s verlamde mensen meer motorische mogelijkheden geeft. De technologie staat nog in zijn kinderschoenen, maar boekt snel vooruitgang. Vorig jaar lukte het wetenschappers bijvoorbeeld om een man met ALS weer te laten ‘praten’.

Obstakelparcours

De onderzoekers van de huidige studie vroegen de verlamde man om zich voor te stellen dat hij zijn vingers bewoog, daarbij moest hij de bewegingen van een virtuele hand op een scherm volgen. Een AI-programma leerde vervolgens om de elektrische signalen uit de hersenen te linken aan de bewegingen van de virtuele vingers.

Daarna bouwden de onderzoekers een game waarbij een drone te besturen was doormiddel van vingerbewegingen. Na enige oefening lukte het de man om de quadcopter door een obstakelparcours te manoeuvreren. De keuze voor het besturen van een drone was overigens niet willekeurig, de man had namelijk een passie voor vliegen.

Te weinig aandacht voor ontspanning

De meeste onderzoeken naar BCI’s richten zich nu op het herstel van basisfuncties, zoals eten, aankleden en mobiliteit. “En die zijn allemaal belangrijk”, zegt Jamie Henderson, een van de onderzoekers. “Maar vaak wordt er te weinig aandacht besteed aan andere, even belangrijke aspecten van het leven, zoals ontspanning of contact met leeftijdsgenoten. Mensen willen spelletjes spelen en omgaan met hun vrienden.”

Daarom creëerden de onderzoekers dus een game. Maar dat is slechts het begin. “Iemand die een virtueel voertuig kan besturen met alleen zijn gedachten, kan uiteindelijk tot veel meer in staat zijn”, aldus Henderson.

De hoop is dat BCI's ooit de beweging van het hele lichaam kunnen herstellen. Maar je zou er in de toekomst mogelijk nog meer mee kunnen doen, zoals extra geheugen aan je hersenen toevoegen.