Man schiet spijker door zijn oog en hersenen – en overleeft het

Een 30-jarige man schoot met een slecht werkend spijkerpistool in zijn oog. De spijker kwam zelfs in zijn hersenen terecht. Toch kan de man het navertellen.

Op een bouwplaats in Maleisië werkte een 30-jarige man met een spijkerpistool, zonder een veiligheidsbril te dragen. Toen het pistool vastliep, controleerde de man de loop en schoot daarbij per ongeluk in zijn linkeroog. Wonderbaarlijk genoeg overleefde hij het voorval.

Ook de hersenen geraakt

Het medische team in het Sultanah Bahiyah ziekenhuis – waar de man hulp zocht – beschrijft de bizarre situatie in het medische vakblad Cureus. In dat rapport staat dat de man bij aankomst volledig bij bewustzijn was en alleen klaagde over oog- en hoofdpijn.

Het was uiteraard meteen duidelijk dat de spijker veel schade had aangericht aan zijn linkeroog, maar een röntgenfoto liet zien dat de situatie nog zorgwekkender was. De spijker had de oogkas doorboord en was de frontale hersenkwab binnengedrongen. Hierdoor ontstonden er bloedingen in de hersenen.

Röntgenfoto van de voorkant (A) en zijkant (B) laten zien dat de spijker ook de hersenen is binnengedrongen. Beeld: Kee T, Chung Lee K, Abdul Rahim A, et al, 2024, Cureus.

Snel herstel

Tijdens het verwijderen van de spijker konden de chirurgen bevestigen dat de grote aders en de reukzenuwen gelukkig bespaard waren gebleven. Ze konden ook de schade aan het oog deels herstellen.

Vijf dagen na de spoedoperatie kon hij alweer naar huis. Zijn medische team schrijft dat de man snel herstelde en dat hij geen neurologische problemen ervaarde. Het zicht in zijn linkeroog was daarentegen nog niet teruggekeerd. Ook toen de man een week later bij een controle in een oogkliniek was, zag hij nog niks met zijn gewonde oog. Het is onduidelijk hoe het verhaal verder afloopt; de man keerde kort na zijn controle terug naar zijn thuisland om daar verder behandeld te worden.

Te voorkomen

Dat deze man geluk heeft gehad, mag duidelijk zijn. Dit soort letsel (transorbital-penetrating intracranial injuries) heeft namelijk vaak een dodelijke afloop. Maar dit soort ongelukken kunnen in de meeste gevallen eenvoudig worden voorkomen, schrijven de Maleisische dokters. “Deze casus benadrukt het belang van het dragen van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen op het werk. Werkgevers moeten die beschikbaar stellen en werknemers opleiden en demonstreren hoe ze veilig met het gereedschap kunnen omgaan.”

Bron: Cureus (schokkende beelden!), IFL Science

Beeld: photovs/iStock/Getty Images