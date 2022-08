Boem! Nieuwe mega-order voor Boom Supersonic

De bouwer van supersonische passagiersvliegtuigen mag opnieuw een flinke order noteren.

We schreven in 2016 voor het eerst over Boom Supersonic, een toen kakelvers bedrijf dat van plan was om een supersonisch vliegtuig te ontwikkelen. Natuurlijk kijk je een beetje sceptisch naar zo’n klein bedrijf uit Colorado dat wil gaan doen waar de Concorde faalde. Want dat prestigeproject van de Franse en Britse regeringen werd tenminste met miljarden aan subsidies de lucht in geholpen.

Toch bleef de naam Boom opduiken. Er kwam een demonstratietoestel (de XB-1), vliegtuigbouwer Northrop Grumman kwam aan boord voor een militaire versie, United Airlines wilde 35 ‘burgerversies’ aanschaffen en Japan Airlines 20… En nu heeft luchtvaartgigant American Airlines een ‘non-refundable’ aanbetaling gedaan voor twintig toestellen en nog eens een optie genomen op veertig andere. Boom Supersonic lijkt dus meer dan ready for take off.

Overture

Het toestel dat Boom zo druk aan het ontwikkelen is, heet Overture. Het moet al in 2026 zijn eerste vlucht maken en dat terwijl er nog niet eens motoren voor zijn. Het toestel heeft een romp en vleugels die zo zijn vormgegeven dat de beruchte supersonische knal tot een minimum wordt beperkt.

De Overture krijgt een bereik van een kleine 7900 kilometer met maximaal 80 passagiers vervoeren en een top Mach 1.7 (2100 kilometer per uur). Dan vlieg je dus in een uurtje of vier van Amsterdam naar New York, in plaats van de gebruikelijke acht uur.

Specs

Capaciteit 65-80 passagiers Brandstof 100% sustainable aviation fuel (SAF) Vlieghoogte 18.000 meter Lengte 62,3 meter Spanwijdte 32,3 meter Mach 1.7 (2100 km/uur) Bereik 7900 kilometer

