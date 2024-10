BriteStorm zet luchtafweersystemen met spookvliegtuigen buitenspel

Aan de andere kant van het Kanaal wordt gewerkt aan een systeem dat een groot aantal spookvliegtuigen op kan laten duiken.

Als je de vijand bij een luchtaanval wilt misleiden, kan dat bijvoorbeeld met stealth-toestellen. Vijandelijke radarsignalen worden niet weerkaatst, zodat het net lijkt alsof je er niet bent. Een andere optie is BriteStorm: vijandelijke systemen te overrompelen door net doen alsof je met heel veel bent. Dus door complete squadrons van spookvliegtuigen te genereren die vijandelijke luchtafweersystemen totaal in verwarring brengen. Het systeem dat daarvoor kan zorgen, wordt volop getest door de Royal Air Force’s Rapid Capabilities Office (RAF RCO), de ontwikkelafdeling van de Britse luchtmacht.

Lees ook:

Magisch kastje

BriteStorm klinkt groots en meeslepend, maar het gaat om een magisch kastje van ongeveer 2,5 kilo. Klein genoeg dus op om in allerlei echte vliegtuigen, drones en raketten te passen. Vooral die laatste twee hebben de voorkeur omdat ze voor de bemande en dure toestellen uit kunnen vliegen.

De basis van BriteStorm is Leonardo’s Digital Radio Frequency Memory (DRFM)-technologie. Dat systeem kan allerlei vijandelijke redarsystemen en andere bedreigingen in real-time detecteren en daar dan meteen met de meest geschikte tegenmaatregel op reageren.

Witte ruis

Dus voordat de hoofdmacht arriveert, kunnen de onbemande raketten en drones met een breed scala aan zend-ontvang-modules (TRM’s) en antennes aan boord de vijandelijke afweersystemen buiten spel zetten. Ze kunnen bijvoorbeeld zorgen voor een hele bak aan witte ruis waardoor de radarsystemen worden ‘verblind’. Of zoveel valse radarsignalen uitzenden dat het net lijkt alsof er een grotere, krachtigere strijdkracht aankomt dan in werkelijkheid het geval is. Te midden van al die verwarring kunnen de echte toestellen dan tot het vijandelijke luchtruim doordringen en daar doelen uitschakelen.

Leonardo laat weten dat “er ook al test-exemplaren van BriteStorm in de VS zijn”. Verder hoopt het bedrijf uiteraard op belangstelling uit Europa, het Midden-Oosten en Azië.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Bronnen: Leonardo, New Atlas

Beeld: Leonardo