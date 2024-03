Nieuwe video DragonFire: het Britse antwoord op goedkope drones

Het kost tonnen om vijandige drones met een raket neer te halen. Laserwapens zoals de DragonFire bieden uitkomst. Het VK deelt een nieuwe video.

Moderne raketten zijn effectief in het uitschakelen van luchtbedreigingen, zoals drones en raketten. Maar deze verdedigingsraketten kosten bakken met geld en zijn zelfs vaak vele malen duurder dan de bedreigingen die ze uitschakelen. Veel landen zijn daarom op zoek naar goedkopere opties. Het Verenigd Koninkrijk ontwikkelt bijvoorbeeld een laserwapen: de DragonFire. En het Britse ministerie van Defensie deelde onlangs een video van de laser in actie.

