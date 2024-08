Deze camera neemt privacy serieus

Steeds meer apparaten in huis kijken met ons mee. Om onze privacy te waarborgen hebben wetenschappers nu een camera ontwikkeld die mensen verandert in stokfiguurtjes.

In 2020 kreeg een vrouw de schrik van haar leven toen ze op social media beelden van zichzelf zag verschijnen – op het toilet. De wc-opnames waren gemaakt door haar Roomba. Deze robotstofzuiger stuurde de foto’s door naar Scale AI, een startup die audio- en beeldmateriaal omzet zodat het kan worden gebruikt om kunstmatige intelligentie mee te trainen. Op de een of andere manier kwamen de beelden via deze weg in de cloud terecht en vervolgens op Facebook.

Niet alleen robotstofzuigers, maar ook de babyfoon, de laptop en soms zelfs de koelkast zijn tegenwoordig uitgerust met een camera. Om ervoor te zorgen dat deze beelden niet zomaar op internet verschijnen, bedachten Amerikaanse technici de PrivacyLens.

Verzorgingstehuizen

Het apparaat bestaat uit onder meer een hittegevoelige camera die mensen herkent op basis van hun lichaamstemperatuur. Elektronica aan boord van de PrivacyLens zorgt er vervolgens voor dat de personen in kwestie worden gemaskeerd door ze te veranderen in stokfiguurtjes. Beelden van de daadwerkelijke mensen kunnen zo nooit in de cloud belanden.

De onderzoekers zien tal van toepassingen voor hun camera. De PrivacyLens is bijvoorbeeld geschikt voor gebruik in verzorgingstehuizen. Je kunt dan zien of iemand gevallen is of iets gevaarlijks doet, maar maakt niet al te veel inbreuk op de privacy van deze persoon. Ook zou de camera van pas komen bij slimme deurbellen die momenteel onder vuur liggen omdat ze de privacy kunnen schenden.

Inmiddels hebben de makers patent aangevraagd op hun PrivacyLens.

Bronnen: New Atlas, Bright.nl

Beeld: Michigan Engineering