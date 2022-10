Chili voorkomt met slimme boei walvisbotsingen

Botsingen met schepen kost jaarlijks tussen de 18.000 en 25.000 walvissen het leven. Kun je dat voorkomen met technologie?

Het antwoord op die vraag is ‘ja’. De Chileense overheid heeft in samenwerking met de MERI Foundation een slimme boei in zee geplaatst die schepen moet waarschuwen voor onder meer blauwe vinvissen, bultruggen, zuidkapers en noordse vinvissen die in de buurt zwemmen. Hiermee hopen ze dodelijke incidenten te voorkomen.

Niet zomaar een boei

De boei drijft zo’n 1100 kilometer voor de kust van Chili in de Golf van Corcovado, en maakt gebruik van oceanografische sensoren en zogeheten Listening to the Deep Ocean Environment (LIDO)-software. LIDO is een internationaal project dat mariene omgevingsgeluiden en geluiden van zeezoogdieren in real time op lange termijn monitort. Met de software kan de boei bijtijds het type zeezoogdier en zijn locatie in zee bepalen. Vervolgens geeft hij schepen in de buurt een seintje dat ze alert hierop moeten zijn.

Verder controleert de boei de conditie van de oceaan door het zuurstofgehalte, de temperatuur en andere criteria te monitoren. Die extra gegevens kunnen helpen bij het bestuderen van klimaatverandering en de gevolgen daarvan voor het zeeleven.

De smart buoy, die begin oktober is geplaatst, is de eerste van minstens zes boeien die worden beheerd door het Blue Boat Initiative, een project dat bedoeld is om walvissen en mariene ecosystemen te beschermen.



Bronnen: Reuters, Engadget

Beeld: Oregon State University