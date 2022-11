Vier andere crashes in gebouwen

Bij vliegtuigen die gebouwen binnenvliegen denk je al snel aan de aanslagen van 11 september of aan de Bijlmerramp. Maar er zijn ook minder bekende crashes.

1 Een kopie

Hoewel burgemeester van New York Fiorello La Guardia na de crash van de B-25 laaiend was over het feit dat een militair toestel zo laag over zijn stad was gevlogen, ging het op 20 mei 1946 weer mis. En bijna op dezelfde ­manier als het jaar daarvoor. Een klein tweemotorig Beechcraft C-45F Expeditertransportvliegtuig van de US Army Air Force was bezig met een trainingsvlucht en probeerde te landen op Newark toen het in de mist verdwaalde. Om ongeveer 20.10 uur stortte het vliegtuig neer op de 58e verdieping van de noordkant van Wall Street 40, tegenwoordig bekend als Trump Tower, waarbij de vier bemanningsleden omkwamen.

2 De sportman

In 2006 vloog een eenmotorige Cirrus SR20 met zo’n 185 kilometer per uur het 42 verdiepingen tellende Belaire Apartmentsgebouw aan de Upper East Side in Manhattan binnen. De inzittenden, de Amerikaanse New York Yankees-pitcher Cory Lidle en zijn vlieg­instructeur Tyler Stanger, konden het niet na­vertellen. Er brak een brand uit waardoor een ­bewoner flinke brandwonden opliep en bij het blussen, dat twee uur in beslag nam, raakten nog eens elf brandweerlieden gewond.

3 Wanhoopsdaad

Een Rockwell Commander 112 vloog in 2002 om onduidelijke redenen de bovenste verdiepingen van de Pirellitoren in Milaan binnen. Bij de crash kwamen de piloot en twee mensen in het gebouw om het leven. Later bleek dat de 65-jarige Luigi Fasulo achttien minuten voor de crash van de Zwitserse luchthaven Locarno was opgestegen. Hoewel de Zwitserse Italiaan tijdens de vlucht een probleem meldde met het landingsgestel, wordt zelfmoord het meest waarschijnlijk geacht. Fasulo was het slachtoffer geweest van oplichting waardoor hij zich aan de rand van een faillissement bevond.

4 Inspiratie 9/11

Charles J. Bishop, een 15-jarige middelbare scholier uit ­Florida, stal op 5 januari 2002 een Cessna 172, waarmee hij zich vervolgens te pletter vloog tegen de zijkant van de Bank of America Tower in het centrum van Tampa, Florida. (Zie foto boven dit bericht.) Bishop liet een zelfmoordbriefje achter waarin hij aangaf dat hij geïnspireerd was geraakt door de aanslagen van 11 september. Er vielen ­verder geen slachtoffers.

Dit is een kader uit het artikel ‘Bommenwerper in de mist’, te vinden in KIJK 12-2022. Deze editie ligt in de winkel vanaf 17 november tot en met 14 december.

Meer informatie:

Beeld: Getty Images

Meer verhalen uit de luchtvaartgeschiedenis lezen? Dit kan onder meer in onze special Hoogvliegers deel 2. Deze is te bestellen in onze webshop. Neem hier alvast een kijkje in de special: