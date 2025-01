Nederland koopt twee 22 kanonsystemen om drones uit de lucht te knallen

Nederland wil zich beter kunnen verdedigen tegen drones. Defensie koopt daarom 22 rupsvoertuigen met daarop anti-drone kanonsystemen.

De oorlog in Oekraïne en de ontwikkelingen in het Midden-Oosten laten volgens Defensie zien dat drones een steeds belangrijkere rol spelen op het strijdtoneel. Het is dus belangrijk om zulke onbemenste systemen te kunnen bestrijden. Nederlands schaft daarom 22 mobiele anti-drone kanonsystemen aan, dat meldde staatssecretaris Gijs Tuinman (BBB) deze week.

Tuinman: “We moeten nu en in de toekomst beter opgewassen zijn tegen vijandelijke drones en andere dreigingen vanuit de lucht. Met de komst van dit nieuwe wapensysteem beschermen we onze troepen en zorgen voor de noodzakelijke gevechtskracht. Daarmee geeft Nederland ook verdere invulling aan de behoeften van de NAVO.”

Lees ook:

1250 schoten per minuut

De dronekillers bestaan uit het kanonsysteem Skyranger 30 van het Duitse Rheinmetall en het rupsvoertuig Armoured Combat Support Vehicles (ACSV) van het eveneens Duitse bedrijf Flensburger Fahrzeugbau.

Met radars, camera’s en lasers hebben de wapensystemen een 360 graden beeld om doelen te vinden en volgen. Ze zijn uitgerust met een 30mm snelvuurkanon voor het bestrijden van drones, maar ook vliegtuigen en helikopters. Dit kanon kan tot 1250 schoten per minuut afvuren en is vooral tot een afstand van 3 kilometer erg effectief. Voor langere afstanden beschikken de dronekillers over luchtdoelraketten.

Samenwerking

Defensie hoest 1,3 miljard euro op voor de nieuwe wapensystemen. De organisatie hoopt de contracten snel te ondertekenen, want dan zouden de eerste exemplaren mogelijk in 2028 al binnen kunnen zijn. Om de anti-drone kanonsystemen te bemannen en onderhouden zijn 125 extra personeelsleden nodig.

Nederland is overigens niet het enige Europese land dat met de Skyranger gaat werken. Ook Denemarken, Duitsland en Oostenrijk hebben het systeem aangeschaft. Andere Europese partners werken met vergelijkbare systemen. Daardoor is het goed mogelijk om samen te werken.

Bron: Ministerie van Defensie, Rheinmetall