Australisch laserwapen ter grootte van een koffer haalt drones neer

Het Australische AIM Defence ontwikkelde een draagbaar lasersysteem dat op een kilometer afstand drones uit de lucht kan halen.

Op YouTube verschijnen dagelijks nieuwe filmpjes, gemaakt op de slagvelden in Oekraïne, waarin te zien is hoe kleine, commerciële drones complete tanks uitschakelen. Dat succes maakt de apparaatjes van vaak maar een paar honderd euro tot een serieuze bedreiging. En dus wordt er al jaren gewerkt aan laserwapens om die dreiging letterlijk en figuurlijk uit de lucht te halen. Vaak zijn dat soort apparaten nogal fors, maar het Australische leger heeft net een systeem getest ter grootte van een koffer en met een gewicht van minder dan 50 kilo.

Het laserwapen heeft het formaat van een koffer. Beeld: Corporal Jacob Joseph/Australian Army.

Fractl

De test vond plaats op de Puckapunyal range een eind ten noorden van Melbourne. De Australian Defense Force (ADF) zegt daarover in een persbericht: “Het eerste directed energy-wapen van de ADF, de Fractl Portable High Energy Laser, is krachtig genoeg om door staal heen te branden en kan voorwerpen opsporen die zo klein zijn als een muntje van 10 cent en die met 100 km/u op een kilometer afstand rondvliegen.”

Beeld: Corporal Jacob Joseph/Australian Army.

Volgens de Australische bouwer, AIM Defence, kan Fractl zowel op batterijen als op netstroom werken en kan het tegen meer dan alleen drones worden ingezet. Een handcontroller maakt het systeem heel nauwkeurig, zodat het ook kan worden gebruikt om kabels van vijandelijke systemen door te branden of om sensoren van andere wapensystemen te verblinden.

Videogame

Fractl is bovendien heel eenvoudig te bedienen. Tijdens de test kreeg korporaal Patrick Flanagan (foto hieronder) een paar minuten om aan het systeem te wennen en mocht daarna een poging doen om een drone neer te halen. Met succes.

Flanagan: “Je drukt op een knop om de drone te volgen en de computer neemt het over, waarna je op een andere knop drukt om de trekker over te halen, net als bij een videogame. Met je wijsvinger kun je snel bepalen waar je op wilt richten; bijvoorbeeld de videocamera van de drone, de romp, of een van de propellers. Het duurt maar een paar seconden om de camera uit te schakelen en twee of drie seconden om de rotor uit te schakelen.”

Beeld: Corporal Jacob Joseph/Australian Army.

Woordvoerder Eli Lea zegt over de ontwikkeling van het Fractl-laserwapen: “We zien aan de gebeurtenissen in Oekraïne dat drones een echt probleem zijn. Als we er niets aan doen, worden we in de volgende strijd ruw wakker geschud.”

Bronnen: ADF, New Atlas

Openingsbeeld: Corporal Jacob Joseph/Australian Army.