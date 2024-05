Nieuw anti-dronewapen van VK kost slechts 12 cent per schot

Het VK ontwikkelt een nieuw wapen dat radiogolven gebruikt om meerdere drones tegelijk neer te halen. Het voordeel: elk schot is spotgoedkoop.

Drones worden steeds goedkoper en daardoor ook steeds populairder in oorlogsgebieden. De geavanceerde raketten die deze apparaten moeten uitschakelen zijn vaak vele malen duurder. Drones zijn er bijvoorbeeld al vanaf enkele duizenden euro’s, terwijl verdedigingsraketten al gauw honderdduizenden of zelfs miljoenen euro’s kosten. Landen zijn daarom naarstig op zoek naar goedkopere alternatieven.

Oneindige munitie

Het Verenigd Koninkrijk presenteerde deze week zo’n nieuw wapen. Het zogenoemde Radio Frequency Directed Energy Weapon (RFDEW) straalt radiogolven uit om de essentiële elektronische onderdelen van vijandelijke voer-, vlieg- en vaartuigen te verstoren of beschadigen. Hierdoor vallen ze stil of storten ze uit de lucht.

Hoewel de ontwikkeling van het RFDEW ongetwijfeld een flinke zak geld kost, zijn de schoten juist enorm goedkoop: volgens het VK kosten die slechts 12 cent per stuk. Bovendien kun je, zolang er stroom is, blijven schieten. Verdedigingsraketten raken daarentegen op een gegeven moment op.

RFDEW kan op meerdere militaire voertuigen worden gemonteerd. Beeld: Gabriele Molinelli via X.

Meerdere drones tegelijk

Het radiogolfwapen kan worden gemonteerd op meerdere militaire voer- en vaartuigen en gebruikt een mobiele energiebron. Het kan doelwitten op het land, in de lucht en op de zee uitschakelen.

Het RFDEW heeft momenteel een bereik van 1 kilometer, maar er zijn plannen om dat te uit te breiden. De schoten kunnen elkaar snel opvolgen en focussen op één doelwit, maar de uitgezonden straal kan ook worden verbreed, zodat het wapen meerdere bedreigingen tegelijk kan uitschakelen.

Hoewel het een zeer geavanceerd wapen is, is er slechts één persoon nodig om het te gebruiken; de meeste processen zijn geautomatiseerd. Deze zomer zal het RFDEW uitgebreid buiten worden getest.

Niet het enige anti-dronewapen van het VK

De ontwikkeling van dit wapen is onderdeel van een plan om de Britse defensie-industrie op oorlogssterkte te brengen. Het RFDEW is dan ook niet het enige anti-dronewapen in ontwikkeling. De DragonFire moet bijvoorbeeld bedreigingen gaan uitschakelen met krachtige lasers.

Bron: Gov.uk

Openingsbeeld: Gabriele Molinelli via X