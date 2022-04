Deze Sikorsky helikopter vangt binnenkort een raketbooster op

Voor veel mensen is een volleybal vangen al een onbegonnen taak. Maar het bedrijf Rocket Lab haalt binnenkort een raketbooster uit de lucht met een helikopter.

Het overschot aan ruimteafval is nogal een pijnpunt in de ruimtevaart. Daarom ontwikkelen bedrijven inmiddels ook herbruikbare raketonderdelen. Maar alleen met recyclebare raketten ben je er nog niet. Iemand moet de razendsnelle apparaten ook nog opvangen. Het Amerikaanse bedrijf Rocket Lab waagt een poging. Binnenkort door plukt een Sikorsky S-92 helikopter de booster van raket Electron uit de lucht.

Grootse plannen

In 2020 heeft Rocket Lab al een geslaagd testrondje gedaan. Een kopter tilde een replica van de Electron boven de open oceaan in Nieuw-Zeeland de lucht in. Een andere helikopter ving de dummie op. In dit dramatisch Amerikaanse promofilmpje kun je zien hoe dat in zijn werk ging:

In goede aarde vallen

Later deze maand stijgt de Electron-raket op vanuit Nieuw-Zeeland om 34 kleine satellieten in een baan om de aarde te brengen. Voor de lancering vliegt een Sikorsky S-92 277 kilometer van de kust naar de zogeheten capturezone. Daar wacht de heli op de terugkeer van de raketbooster, die met een snelheid van 8.300 km/u ter aarde stort.

Zodra Electron een hoogte van 13 kilometer heeft bereikt, opent de booster een kleine sleepparachute. Op zo’n zes kilometer hoogte klapt hij de hoofdparachute uit. Dit zal de kosmische snelheid vertragen tot een rustige 36 kilometer per uur. Zo heeft de helikopter genoeg tijd om zijn grijphaak in de parachutelijn te steken.

Wanneer het spektakel precies begint, is nog niet zeker. Afhankelijk van weersomstandigheden kan de raket in ieder geval vanaf 19 april de lucht in.

Bronnen: Rocket Lab, New Atlas

Beeld: Rocket Lab