Deze stoel draag je als een kledingstuk

Voor wie geen zin heeft om de hele dag een stoel rond te sjouwen, is er ook de optie om hem als broek te dragen.

Als je voor je werk veel heen en weer moet lopen, wil je af en toe even rustig kunnen zitten. Maar dan moet er wel een stoel in de buurt zijn, anders mag je er zelf de hele dag een rondsjouwen. In 2014 zag Duits bedrijf Noonee hier een gat in de markt en kwamen ze met een zogeheten Chairless Chair. Binnenkort volgt een verbeterde versie.

Exoskelet

De nieuwe stoel bestaat uit een exoskelet dat met riemen aan je voeten, bovenbeen en heup vastzit. Wanneer je loopt, beweegt het zonder moeite met je mee. Als je wil gaan zitten, buig je je benen in de gewenste positie en zet je de dempers aan. Hierdoor klikt het mechaniek vast en heb je altijd een stoel bij de hand. Volgens de fabrikant is het ook goed voor je rugspieren en je postuur, omdat je automatisch een goede houding aanneemt.

Het concept bestaat al langer en is volgens Noonee aan verbetering toe. Daarom komen ze met de Chairless Chair 2.0. De nieuwe versie belooft een stuk smaller en flexibeler te zijn. Ook wordt hij 25 procent lichter dan de 3,4 kilo zware eerste uitgave en kun je hem verstellen voor verschillende lengtes. Hij is geschikt voor mensen tussen de 1,50 en twee meter.

Beurs

Wie interesse heeft in het nieuwe model moet nog even geduld hebben. Later deze maand wordt het officieel onthuld tijdens de Hannover Messe, een industriebeurs die zich voornamelijk richt op robotica. Over de prijs is nog niets bekend. Kun je echt niet wachten, dan moet je genoegen nemen met zijn voorganger.

Bronnen: Noonee, New Atlas

Beeld: Noonee