Maak kennis met de lichte en veelzijdige donutmotor

Een Fins-Estlands bedrijf ontwikkelt zogenoemde donutmotoren die van alles kunnen aandrijven. Zelfs voertuigen die nog niet bestaan.

Er zijn al wat motorbouwers die experimenteren met zogenoemde hubless wheels, wielen zonder naaf en spaken. Dus een soort donut-achtig wiel waar je dwars doorheen kunt kijken; sterker nog, je zou er je hele been doorheen kunnen steken. Een van hen is het Fins-Estlandse start-upje Verge Motorcycles dat het briljante idee had om in die ring een elektromotor onder te brengen.

Enorme marineschepen en karretjes op Mars

Met zo’n elektrodonut in verschillende soorten en maten kun je een hele reeks andere voer-, vlieg- en vaartuigen aandrijven, zonder dat daarvoor zware overbrengingsassen of wielnaven nodig zijn. Van de kleinste drones tot enorme marineschepen en van de motorfietsen waar het ooit mee begon tot karretjes die straks op de maan of op Mars gaan rondrijden.

Voorbeelden van voertuigen die zijn aan te drijven met een donutmotor.

Inmiddels heeft de spin off van Verge Motorcycles, Donut Lab geheten, een familie van vijf donutmotoren ontwikkeld en die werden onlangs op de technologiebeurs CES in Las Vegas gepresenteerd. Die zijn stuk voor stuk heel licht en leveren veel power. De grootste, goed voor een vermogen van 630 kW (845 pk), weegt bijvoorbeeld slechts 40 kilo. En die vermogen-gewichtsverhouding van 15,75 kW per kilo maakt hem heel aantrekkelijk voor elektrische auto’s.

Specs zoals Donut Lab die presenteerde op techbeurs CES 2025.

Donutmotor lijkt veelbelovend

Een ander voordeel is dat de donutmotor allerlei zware onderdelen als aandrijfassen en wielassen overbodig maakt, en ook dat bespaart gewicht, kosten en ruimte. Het bedrijf levert verder ook alle batterijmodules, computers en hardware voor de aansturing, om allerlei integratieproblemen te voorkomen. Kortom: een veelbelovend motorontwerp en dat lijkt geen holle frase.

De Oruga Unitrack is een uniek terreinvoertuig dat wordt aangedreven door een donutmotor.

