Flowcopter vliegt zes uur lang op benzine

De Flowcopter is een drone met benzinemotor die zes uur lang kan vliegen en tot wel 150 kg aan spullen door de lucht kan sjouwen.

De meeste drones kunnen maar 30 minuten vliegen op hun lithiumbatterijen, daarna moet je ze alweer opladen. De multikopters zouden het langer uithouden met een benzinemotor. Maar benzine en drones gaan niet goed samen. Het is daarom bijzonder dat een team van ingenieurs uit Edinburgh afgelopen week testfilmpjes van hun Flowcopter op het internet publiceerde: het is een ingenieuze drone die op benzine draait.

Lees ook:

Evenwichtsproblemen

Benzinemotoren zijn niet zo responsief. Dat wil zeggen dat de motor niet soepel overschakelt van meer naar minder kracht en andersom. Een benzinemotor kan een multikopter dus niet in evenwicht houden bij snel veranderende wind – nogal onhandig tijdens het vliegen.

Het Flowcopter-team heeft daar een moderne oplossing op gevonden: een computer. De kopter heeft vier motoren die elk gereguleerd worden door Digital displacement pumps. Deze pompjes worden aangestuurd door een AI-computer, het evenwichtsorgaan van de drone. De computer weet dankzij sensoren hoe snel de drone naar voor en achter beweegt, kantelt en draait. Met deze informatie berekent de computer razendsnel welke motor hij hoeveel kracht moet geven. Zo blijft de Flowcopter in evenwicht.

Mijlenver

Elke motor levert een enorm vermogen van 129 pk. Dat is meer dan een Golf 1.0 eTS, die is goed voor 110 pk. En dat terwijl de drone aanzienlijk minder weegt dan een auto, namelijk 5,5 kg. Dat klinkt als niks. Toch is het voor een drone nog best zwaar; de apparaten moeten immers vliegen. Maar benzine biedt zoveel meer energie per kilogram dan lithium dat de voordelen ruimschoots opwegen tegen de nadelen. De drone kan zes uur lang achter elkaar vliegen en reist met een volle tank tot 900 km af. Bovendien kan de drone zo’n 150 kg aan spullen hoog houden, al komt hij dan wel minder ver.

De Flowcopter heeft al een aantal vluchttest gedaan met kabels om een eventuele crash te voorkomen. Zoals je in het filmpje kunt zien, vliegt de drone nog niet heel stabiel en maakt hij een hels kabaal. Maar hij vliegt. Dat is al een indrukwekkende prestatie.

Uw cookieinstellingen laten het tonen van deze content niet toe. De volgende cookies zijn nodig: Marketing. Wijzig uw instellingen om deze content te zien.

Bronnen: New Atlas, Flowcopter

Beeld: Flowcopter