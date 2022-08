Doorbraak voor de Ramjet 155

In een Noors-Amerikaanse samenwerking wordt gezocht naar artilleriegranaten met een enorm bereik.

De zoektocht naar steeds nieuwe en betere wapensystemen is continu en wereldwijd. Maar door de oorlog in Oekraïne krijgen voornamelijk rakettechnologie en nieuwe artilleriesystemen meer aandacht. Boeing en het Noorse defensiebedrijf Nammo hebben met succes een nieuw type artilleriegranaat getest, eentje die het bereik van die wapensystemen fors gaat vergroten.

100 jaar hetzelfde

Thomas Danbolt, vice-president groot kaliber munitie bij Nammo, vertelt dat de eerste artilleriesystemen al tijdens de Eerste Wereldoorlog werden ingezet, maar dat die sindsdien niet heel drastisch veranderd zijn. Er is wat speciale munitie met een beetje extra reikwijdte, maar artillerie-eenheden in westerse landen vuren in essentie nog even ver als hun voorgangers in 1918.

Op de middenstip

Het Ramjet 155-programma maakt deel uit van het Amerikaanse Extended Range Artillery Munition Suite Technology. Het project is bedoeld om het bereik en de nauwkeurigheid van de Amerikaanse artilleriesystemen te vergroten. Volgens Danbolt is de Ramjet 155 een mix van een raket en een artilleriegranaat en krijgt hij daarmee een bereik dat vijf tot acht keer groter is dan dat van conventionele artillerie. De granaat zou daardoor doelen op meer dan 150 kilometer afstand moeten kunnen bestoken.

“Met het geleidingssysteem denken we consequent een gebied te kunnen raken dat zo klein is als de middencirkel van een voetbalveld. En ook al is de explosieve lading wat kleiner, de destructieve kracht zal vanwege de nauwkeurigheid waarschijnlijk groter zijn,” aldus Danbolt.

Rammen maar

Zoals de naam al doet vermoeden, wordt de 155 afgeschoten en vervolgens aangedreven door een ramjet, een soort raketmotor zonder bewegende delen. Door de forse snelheid loopt de temperatuur in de motor zo hoog op dat de brandstof spontaan ontbrandt. Dit zorgt voor de aandrijving.

Het probleem is alleen dat die nieuwe motor, ondanks het ontbreken van bewegende onderdelen kwetsbaarder is dan een normale artilleriegranaat. De kunst was dan ook voornamelijk om hem de ‘lancering’ te laten overleven. De meeste recente tests, waarin zo’n 450 Ramjet 155’s werden afgeschoten, hebben aangetoond dat de granaten daartegen bestand zijn.

Orkest

Dan Palmeter van Boeing Phantom Works zegt daarover: “De grootste uitdaging is om de granaat te lanceren. hem stabiel te krijgen, voldoende stuwkracht te geven en de verbranding in de motor goed te regelen. Vergelijk het maar met een filharmonisch orkest. Alles moet perfect samenwerken.”

Nu dat allemaal lijkt te werken, gaat het Noors-Amerikaanse team zich buigen over het geledingsysteem dat al die nieuwe technologie keer op keer precies op de juiste plek moet zien te krijgen. Die volgende mijlpaal hopen ze in 2023 of 2024 te kunnen bereiken.

Bronnen: Nammo, Boeing, Breaking Defense

Beeld: Nammo