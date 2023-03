glas vormen met origami

Chinese onderzoekers gebruiken de kunst van origami om glas in de gewenste vorm te krijgen.

De meeste glazen voorwerpen, zoals vazen of beeldjes, worden vervaardigd door middel van het gieten of blazen van het materiaal. En ook de 3D-printer komt er af en toe voor om de hoek kijken. Wetenschappers van de Zhejiang University zetten nu echter origami in om vormen van glas of ander hard materiaal te maken.

Gesmolten krenten

Hiervoor mengen de onderzoekers nanodeeltjes van siliciumoxide – het hoofdbestanddeel van glas – met een vloeibaar polymeer en nog wat andere ingrediënten. Vervolgens stellen ze het mengsel bloot aan ultraviolet licht, en wordt het een vaster materiaal. Ook verspreiden de nanodeeltjes zich onder invloed van het licht, waardoor ze uiteindelijk als krenten in een krentenbol verdeeld zijn over het materiaal.

Daarna kunnen de wetenschappers verschillende vormen vouwen met het vaste mengsel. Wanneer ze dit doen bij kamertemperatuur, weet het materiaal de vorm redelijk goed vast te houden. Maar het is hier nog beter toe in staat, wanneer het wordt verhit tot 129 graden Celsius. Deze hoge temperatuur zorgt er namelijk voor dat de polymeerketens permanent worden aangepast.

Maar hiermee zijn we er nog niet. Het materiaal is door het polymeer namelijk niet zo transparant als glas. Door het nogmaals te verhitten, ditmaal bij een temperatuur van bijna 600 graden Celsius, smelt het polymeer weg waardoor er een gevouwen voorwerp overblijft van siliciumdioxide-krenten. Door de temperatuur vervolgens te verhogen naar 1260 graden Celsius smelten die krenten samen en ontstaat er een glad, doorzichtig product.

Vaas en veer

De onderzoekers melden dat met hun techniek complexere vormen kunnen worden geproduceerd dan bij het glasgieten. Ook zou een voorwerp, vergeleken bij glasblazen of 3D-printen, sneller en gemakkelijker gemaakt kunnen worden met deze methode. Ze hebben er inmiddels al een vaas, een veertje (zie foto bovenaan de pagina), en een soort kubus (zie de afbeelding hieronder) mee vervaardigd. Leuk voor in de vitrinekast.

Bronnen: American Chemical Society via EurekAlert!, New Atlas