De luchtvaart wil graag emissieloos worden en streeft naar vliegen op waterstof. Maar het is de vraag of dat technisch gezien wel kan. Het ontwerp van vliegtuigen zoals we die nu kennen, moet dan namelijk flink op de schop.

Gedurfd. Ambitieus. Onrealistisch. Dat soort reacties kreeg vliegtuigbouwer Airbus toen die in september 2020 het ZEROe-project presenteerde: het plan om in 2035 een verkeersvliegtuig beschikbaar te hebben dat op waterstof loopt. Dat is pas over dertien jaar, maar ook ál over dertien jaar. In de luchtvaartindustrie, waar zaken meestal stapsgewijs gaan, is dat best snel.

Vandaar de scepsis bij concurrent Boeing. “Vóór 2050 is waterstof niet realistisch. We zullen het tot die tijd voornamelijk met duurzame vliegtuigbrandstoffen moeten doen”, zei topman David Calhoun in juni vorig jaar. Zijn Airbuscollega Guillaume Faury heeft een andere mening over die sustainable aviation fuels (SAFs): “Ze zijn de komende jaren zeker nodig om de uitstoot drastisch te verminderen. Misschien wordt het iets later dan 2035, maar ons eerste waterstofvliegtuig komt er! Essentieel is dat alle betrokkenen bij de luchtvaartsector doorpakken.” Want er zijn nogal wat hordes te nemen voordat de eerste waterstof-Airbus met passagiers vertrekt.

Dit is het begin van het artikel ‘Kan waterstof het vliegen vergroenen?’ te vinden in KIJK 3/2022 waarvan Diederik Jekel gasthoofdredacteur is. De editie ligt in de schappen vanaf 17 februari tot en met 16 maart.

Meer informatie:

Tekst: Richard Schuurman

Beeld: Airbus