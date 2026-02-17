Deze Chinese luchtballon wekt evenveel stroom op uit wind als een windturbine

In China wordt gewerkt aan een luchtballon die op grote hoogte stroom kan opwekken uit wind. En dat heeft zo zijn voordelen.

Vorige maand steeg in de Chinese stad Yibin een grote met helium gevulde ‘luchtballon’ op. Met twaalf ingebouwde windturbines wekte deze tijdens de testvlucht op 2000 meter hoogte 385 kilowattuur aan stroom op. Via stevige kabels leverde hij die stroom ook netjes af op het lokale stroomnet.

Het gevaarte is 60 meter lang, 40 meter hoog en 40 meter wijd. Volgens de makers, het Chinese bedrijf Linyi Yunchuan Energy Technology, heeft de luchtballon in optimale omstandigheden een vermogen van 3 megawatt, ongeveer evenveel als een gemiddelde windturbine op het land.

De S2000 SAWES (Stratosphere Airborne Wind Energy System), zoals de ballon officieel heet, is een verbetering op de S1500, die op ‘slechts’ 1500 meter hoogte zweefde en een vermogen van 1,2 megawatt had.

Zowel de S1500 als de S2000 hebben twaalf windturbine-eenheden die stroom opwekken. Beeld: Tsinghua University.

Veel voordelen

Ongeveer 10 procent van de wereldwijd opgewekte elektriciteit komt uit windenergie. Nederland is een van de koplopers en haalt zelfs meer dan 30 procent uit wind. Kortom: wind is een belangrijke energiebron. Maar wind is ook onbetrouwbaar. Onder andere de richting en de kracht kunnen per moment flink variëren, waardoor windturbines niet altijd evenveel stroom kunnen opwekken.

Sommige wetenschappers en technici, zoals die van het Chinese bedrijf, kijken daarom naar manieren om de stroom veel hoger in de atmosfeer op te wekken. Op zulke grote hoogtes zijn de winden namelijk veel stabieler. Nog een groot voordeel: hoog in de atmosfeer zijn de winden ook veel krachtiger – en een windsnelheid die twee keer zo hoog is, levert al acht keer meer energie op.

Een luchtballon zoals de S2000 SAWES heeft bovendien veel minder bouwmaterialen nodig dan een gigantische windturbine. Daarnaast nemen de kabels die de ballon op zijn plaats houden veel minder ruimte in. Het installeren is ook nog eens relatief snel en eenvoudig, waardoor zulke windballonnen gebruikt zouden kunnen worden op plekken waar het lastig is om grote turbines te bouwen, zoals in de bergen.

Ook veel nadelen

De Chinese S2000 SAWES is overigens niet de eerste poging om stroom op te wekken uit winden op grote hoogtes. Maar de meeste technologieën komen nog niet echt van de grond. Dat komt vooral doordat het technisch gezien erg complex is – de lange kabels die zulke apparaten op hun plek houden en de stroom vervoeren, moeten bijvoorbeeld gigantische krachten kunnen weerstaan, juist vanwege die harde wind.

De zwevende apparaten kunnen daarnaast beschadigd raken door storm, onweer of ijs dat zich op het apparaat vormt. Ze zullen dus regelmatig omlaag moeten, waardoor je alsnog geen consistente stroomproductie hebt. Bovendien moet er ook gekeken worden of ze het vliegverkeer niet hinderen.

Maar het grootste probleem is misschien wel de prijs. Dit soort technieken zijn nog vrij jong, waardoor het momenteel veel goedkoper is om stroom op te wekken met windturbines die gewoon op land of in zee staan. We zullen dus moeten afwachten of het de Chinezen nu wel lukt om hun windballonnen levensvatbaar te maken.

