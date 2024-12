Helsing onthult nieuwe kamikazedrone

Het Duitse bedrijf komt met de HX-2, een nieuwe, eenvoudig in massa te produceren generatie onbemande wapensystemen.

Op de slagvelden in Oekraïne zorgde de inzet van drones voor de grootste technologische doorbraak op het gebied van oorlogvoering. En de ontwikkelingen gaan door. Het Duitse defensie-techbedrijf Helsing heeft onlangs een nieuwe aanvalsdrone onthuld, de HX-2. En die werkt met dat andere buzzword: AI.

Volgens de makers zijn de technologieën die in de drone zijn verwerkt de afgelopen tijd al volop getest in Oekraïne. En dat leidde tot een deels ge-3D-print, elektrisch aangedreven wapensysteem met X-vormige vleugels, een gewicht van zo’n 12 kilo en een bereik tot 100 kilometer. De boordcomputer maakt gebruik van AI die het apparaat in staat stelt om bijvoorbeeld vijandelijke stoorsystemen (elektronische oorlogvoering) buiten spel te zetten.

Aanstormende troepenmacht

Kunstmatige intelligentie maakt de HX-2 verder geschikt om in grote zwermen te vliegen die, met hulp van Helsing’s Altra recce/strike software, door slechts één menselijke operator worden aangestuurd. Handig als verdedigingsbarrière tegen een aanstormende troepenmacht met bijvoorbeeld veel tanks en andere potentiële ‘klanten’. En individuele HX-2’s kunnen een tijdje boven een bepaald gebied rondhangen om vervolgens, nog nauwkeuriger dan nu, (gepantserde) doelen of gebouwen aan te vallen.

Helsing laat weten dat onlangs de eerste 4000 operationele HX-2’s naar Oekraïne zijn verscheept.

Bronnen: New Atlas, Helsing

Beeld: Helsing