Video: een enorme onderzeeër die lijkt op een mantarog

In twee video’s is de nieuwste onbemande onderzeeër van de VS, die lijkt op een grote rog, voor het eerst in actie te zien.

Eerder dit jaar maakte de nieuwe onbemande onderzeeër van de Verenigde Staten zijn eerste testduik. Nu onthult defensiebedrijf Northrop Grumman twee video’s waarin de zogenoemde Manta Ray in meer detail te zien is.



Energiebesparend

De Manta Ray, die zijn naam ontleent aan de enorme mantarog, gaat langeafstandsmissies uitvoeren in oceaanomgevingen die gevaarlijk zijn voor mensen.

Volgens Northrop Grumman beschikt de onderwaterdrone daarvoor over allerlei energiebesparende systemen, waaronder de mogelijkheid om zichzelf aan de zeebodem te verankeren en in een soort winterslaap te gaan.

Ook de manier waarop de robotonderzeeër beweegt, bespaart veel energie. De Manta Ray valt/glijdt als het ware door het water, zowel naar boven als beneden. Daarvoor past hij zijn gewicht en drijfvermogen aan. Moet hij omlaag, dan wordt er extra zeewater in een tank gepompt. Moet hij omlaag, dan wordt het zeewater er juist uit gepompt.

Een ander voordeel is dat de Manta Ray in delen kan worden verscheept naar het beoogde inzetgebied. Daardoor bespaar je een hoop energie die anders tijdens het transport al zou worden verbruikt. Missies kunnen hierdoor nog langer duren.



Bron: Northrop Grumman

Beeld: Northrop Grumman