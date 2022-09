Hoe koningin Elizabeth II technologie omarmde

Gisteren is Queen Elizabeth II op 96-jarige leeftijd overleden. Op onze eigen manier herdenken we de vorstin.

Bij wie je op de redactie moet zijn als je iets over een koningshuis wilt weten? Onze beeldredacteur Margriet Bokeloh. Een fan mag je haar zeker wel noemen, en in het bijzonder van de Britse koninklijke familie. De mokken die Margriet heeft van William en Kate, én van Queen Elizabeth II bewijzen dit maar al te goed.

Maar er is nog een link te maken tussen de op 96-jarige leeftijd overleden koningin van het Verenigd Koninkrijk en KIJK. Net als ons droeg de Queen technologie namelijk een warm hart toe.

Lees ook:

Telstar1

Sinds 1952 hield Elizabeth traditiegetrouw een kersttoespraak – omringd door een kerstboom, andere kerstversieringen en foto’s van haar familie. In 1957 was deze speech iets anders dan normaal; hij verscheen voor het eerst op de televisie. De Queen zei hierover: “Ik hoop dat dit nieuwe medium mijn kerstbericht persoonlijker en directer maakt. Het is onoverkomelijk dat ik voor velen van jullie als figuur op afstand wordt gezien. […] Maar nu verwelkom ik jullie voor een paar minuten in de rust van mijn eigen huis.”

Vijf jaar later sprak ze het volk toe over Telstar1, een communicatiesatelliet die een eerste rechtstreekse televisieverbinding mogelijk maakte tussen de Verenigde Staten en Europa. “De vroegere wijze mannen volgden een ster; de moderne man heeft er een gebouwd”, zei Elizabeth onder andere.

HME2

De koningin van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland was ook een van de eersten die een email verzond. In 1976 gebruikte ze hier een militair apparaat voor dat was verbonden aan het ARPANET, een computernetwerk dat uiteindelijk leidde tot het internet zoals we het vandaag de dag kennen. De gebruikersnaam van Elizabeth op het apparaat? HME2 – Her Majesty Elizabeth 2.

Tijdens haar kersttoespraak van 1983, het jaar dat Apple zijn eerste commerciële pc met grafische gebruikersinterface onthulde, sprak ze echter niet alleen vol lof over technologie. Elizabeth waarschuwde dat de technologie ons weleens blind kon maken voor de meer fundamentele behoeften van de mens. “Elektronica kunnen geen kameraadschap creëren, computers kunnen geen compassie wekken, satellieten kunnen geen tolerantie overbrengen.”

Instagram

We gaan nog even verder. In 1997 werd de eerste kersttoespraak op het internet uitgezonden, en vijftien jaar later kwam haar speech in 3D bij het volk aan. Dit laatste vond Elizabeth “absolutely lovely”. Op 24 oktober 2014 schreef de Queen haar eerste tweet, naar buiten gebracht op het account van de Royal Family.

Met Instagram raakte de koningin wat later bekend. Op 7 maart 2019 postte ze haar eerste bericht op dit sociale medium, ondertekend met Elizabeth R. Maar laten we niet vergeten dat ze toen al 92 jaar oud was.

Bronnen: Insider, Sky News

Beeld: Justin Tallis/AFP/ANP