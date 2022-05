Hoe staat het nu met die ‘stille’ drone?

Een van de grootste bezwaren tegen een massale inzet van drones is het lawaai dat ze maken. Het Amerikaanse Undefined Technologies denkt daar iets aan te kunnen doen.

Op populaire vakantiebestemmingen hoor je steeds vaker gezoem boven je hoofd: gebrom dat afkomstig is van een drone. De gewone vakantiekiekjes zijn namelijk al een poos vervangen door haarscherpe beelden vanuit de lucht. Maar naast prachtige foto’s en video’s maken, kunnen de autonome vliegtuigjes ook medicijnen naar afgelegen gebieden brengen of eten afleveren in drukke steden. Alleen dan moet wel het ‘geluidsprobleem’ worden opgelost, vindt ook het in Florida gevestigde bedrijf Undefined Technologies. Met zijn Air Tantrum-motor beweert het een manier te hebben gevonden om stillere drones aan te kunnen drijven.

Ionenmotor

Air Tantrum is een ionenmotor, een techniek die al lang geleden voor de ruimtevaart werd ontwikkeld. In plaats van grote hoeveelheden lucht naar beneden te drukken – zoals propellerdrones dat doen – werkt de nieuwe drone-motor elektromagnetisch.

De aandrijving werkt door atomen uit edelgassen als xenon of krypton te ioniseren. Ionisatie is het proces waarbij een atoom of molecuul uit ongeladen toestand een elektron kwijtraakt of er een bijkrijgt, waardoor het verandert in een geladen deeltje: een ion. Die ionen worden vervolgens door elektrisch geladen roosters aangetrokken, versneld en daarna uitgestoten. Actie, reactie, aandrijving.

De eerste ionenmotor die werd gelanceerd en getest was die van het onbemande ruimtevaartuig Deep Space 1, dat de NASA in 1998 naar de ruimte bracht. Dat was een veelbelovende stap. Een ionenmotor werkt heel zuinig en langdurig, maar alleen in het luchtledige. Op aarde leveren dat soort systemen domweg te weinig stuwkracht op, waardoor je – in geval van een ruimtevaartuig – nog steeds conventionele raketten en heel veel brandstof nodig hebt om uit de dampkring te komen.

Toch beweerde Undefined Technologies in 2020 dat het gelukt was om het vermogen fors op te schroeven. Ver genoeg om een drone 25 seconden lang van de grond te krijgen. Daarbij produceerde het ding 90 decibel. Het bedrijf gebruikte daarvoor naar eigen zeggen geen exotische edelgassen, maar gewoon stikstof- en zuurstofmoleculen in de buitenlucht. Op basis daarvan zou het uiteindelijk in staat zijn om een drone te laten vliegen die slechts 70 decibel geluid produceert.

Versie 2

Maar nu, anderhalf jaar later, weten we eigenlijk nog steeds niet hoe Undefined Technologies dat voor elkaar wil krijgen. En hoe werkt dat ioniseren van doodgewone buitenlucht? (Het bedrijf heeft zijn naam dus goed gekozen.) Wel publiceerde het een filmpje van een testvlucht van zijn nieuwste prototype. Volgens CEO Thomas Probanic bleef deze drone 2,5 minuut in de lucht hangen en produceerde daarbij zo’n 85 decibel. Zoals je kunt horen, heeft het zware gebrom plaatsgemaakt voor een hoge piep – ook niet heel prettig.

Het blijft dus onduidelijk hoe het bedrijf denkt het geluidsniveau te kunnen blijven beperken bij een toestel dat al geen bewegende onderdelen in zijn aandrijfsysteem heeft. Verder doet Undefined Technologies ook nog geen beloftes over de actieradius of het uithoudingsvermogen van zijn onbemande vliegtuigjes. Kortom, die ‘stille’ drone laat voorlopig op zich wachten.

Beeld: Undefined Technologies